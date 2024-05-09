BIST 10.269
DOLAR 32,24
EURO 34,80
ALTIN 2.415,83
HABER /  GÜNCEL

Ankara Emniyeti'nde üst düzey görevden almalar: Ayhan Bora Kaplan suç örgütü...

Ankara Emniyeti'nde üst düzey görevden almalar: Ayhan Bora Kaplan suç örgütü...

Ayhan Bora Kaplan'ın bağlantılı olduğu isimler görevden alındı. İçişleri Bakanlığı, Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturması kapsamında Ankara Emniyeti'nde 1 müdür ve 2 müdür yardımcısının görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Abone ol

İçişleri Bakanlığı, Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasıyla ilgili sosyal medyada yer alan iddiaların açıklığa kavuşturulabilmesi için Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ve Müdür Yardımcısı'nın görevlerinden uzaklaştırıldığını duyurdu.

4 polis hakkında Ayhan Bora Kaplan'ın avukatı ile görüştükleri ve İzmir'e giderek orada yemek yedikleri iddiası vardı.

İçişleri Bakanlığı bu iddiaların açıklığa kavuşturulması için 3 emniyet müdürünün görevden uzaklaştırıldığı duyuruldu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ankara’daki bir organize suç örgütüyle ilgili sosyal medyada yer alan iddiaların açıklığa kavuşturulabilmesi için İçişleri Bakanlığımızca görevlendirilen Mülkiye Müfettişlerince, soruşturmanın selameti açısından Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ve Müdür Yardımcısı görevlerinden uzaklaştırılmışlardır."

ÖNCEKİ HABERLER
İngiliz ekonomistten TCMB yorumu: Gerçekçi değerlendirme
İngiliz ekonomistten TCMB yorumu: Gerçekçi değerlendirme
İstanbul'da deprem tatbikatında yüksekten düşen AFAD çalışanı yaralandı
İstanbul'da deprem tatbikatında yüksekten düşen AFAD çalışanı yaralandı
ABD'de işsizlik maaşı başvuru sayısı beklentileri aştı
ABD'de işsizlik maaşı başvuru sayısı beklentileri aştı
Anneler Günü’ne özel hediye bileklik için Pandora Türkiye internet mağazasını ziyaret et.
Anneler Günü’ne özel hediye bileklik için Pandora Türkiye internet mağazasını ziyaret et.
500 TL ve 1.000 TL'lik banknot basılacak mı? Merkez Bankası Başkanı cevap verdi
500 TL ve 1.000 TL'lik banknot basılacak mı? Merkez Bankası Başkanı cevap verdi
Bizim Toptan Market'in 183'üncü mağazası Şırnak'ta törenle açıldı
Bizim Toptan Market'in 183'üncü mağazası Şırnak'ta törenle açıldı
 İsrail'e yönelik kısıtlamaların kaldırıldığı iddiası! Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan açıklama geldi
 İsrail'e yönelik kısıtlamaların kaldırıldığı iddiası! Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan açıklama geldi
Merkez Bankası enflasyon tahminini yükseltti emekli ve memur zammında hesaplar değişti
Merkez Bankası enflasyon tahminini yükseltti emekli ve memur zammında hesaplar değişti
CHP lideri Özgür Özel: İsraf genelgemiz hazır, bütün belediyelerimize bu hafta gönderiliyor
CHP lideri Özgür Özel: İsraf genelgemiz hazır, bütün belediyelerimize bu hafta gönderiliyor
Hafize Gaye Erkan'a yeni görev: BDDK Başkanlığına atanacak iddiası
Hafize Gaye Erkan'a yeni görev: BDDK Başkanlığına atanacak iddiası
NN Hayat ve Emeklilik'ten 'Ek Katkı Payı' kampanyası
NN Hayat ve Emeklilik'ten 'Ek Katkı Payı' kampanyası
İsrail polisi, öldürdüğü Filistinlinin evini patlayıcılarla yıktı
İsrail polisi, öldürdüğü Filistinlinin evini patlayıcılarla yıktı