Ankara Emniyeti'nde üst düzey görevden almalar: Ayhan Bora Kaplan suç örgütü...

Ayhan Bora Kaplan'ın bağlantılı olduğu isimler görevden alındı. İçişleri Bakanlığı, Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturması kapsamında Ankara Emniyeti'nde 1 müdür ve 2 müdür yardımcısının görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

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İçişleri Bakanlığı, Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasıyla ilgili sosyal medyada yer alan iddiaların açıklığa kavuşturulabilmesi için Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ve Müdür Yardımcısı'nın görevlerinden uzaklaştırıldığını duyurdu.

4 polis hakkında Ayhan Bora Kaplan'ın avukatı ile görüştükleri ve İzmir'e giderek orada yemek yedikleri iddiası vardı.

İçişleri Bakanlığı bu iddiaların açıklığa kavuşturulması için 3 emniyet müdürünün görevden uzaklaştırıldığı duyuruldu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ankara’daki bir organize suç örgütüyle ilgili sosyal medyada yer alan iddiaların açıklığa kavuşturulabilmesi için İçişleri Bakanlığımızca görevlendirilen Mülkiye Müfettişlerince, soruşturmanın selameti açısından Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ve Müdür Yardımcısı görevlerinden uzaklaştırılmışlardır."