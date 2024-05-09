Hollanda devi Yusuf Yazıcı'ya talip oldu

Fransız ekibi Lille ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Yusuf Yazıcı için yeni bir iddia ortaya atıldı. Milli futbolcu için Hollanda devi Ajax devrede. İşte detaylar...

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Milli futbolcu Yusuf Yazıcı 2024-25 sezonunda yeni bir maceraya atılmaya hazırlanıyor. Lille ile sözleşmesini tamamlayacak olan Yazıcı'nın adı birçok takımla anılıyor.

Hollanda'dan Voetbalzone'un geçtiği habere göre Yusuf Yazıcı'nın opsiyonlarından biri de Ajax. Sağ kanat transferi yapacağı aktarılan Ajax'ın adayları arasında Yusuf Yazıcı'nın olduğu vurgulandı. "Yusuf Yazıcı, Ajax için bir lütuf olabilir" denilen haberde milli futbolcunun bedelsiz transferine değinildi.

Yine haberde Yusuf Yazıcı'nın son derece teknik, dar alanda güçlü ve çok yönlülüğü nedeniyle Ajax'ın sağ kanadına uygun olduğu aktarıldı.

42 maçta 12 gol 4 asist

Bu sezon toplam 42 maça çıkıp 2126 dakika süre alan Yusuf Yazıcı 12 gol, 4 asistlik katkı verdi.

Lille, 27 yaşındaki futbolcunun transferi için 2019 yılında Trabzonspor'a 18.5 milyon euro bonservis ödemişti.

Yusuf Yazıcı an itibarıyla Trabzonspor tarihinin en yüksek bedelli transfer satışı konumunda.