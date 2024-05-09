BIST 10.269
DOLAR 32,24
EURO 34,78
ALTIN 2.419,85
HABER /  EKONOMİ

İstanbul'da ekmeğe zam! İşte yeni fiyatı

İstanbul'da ekmeğe zam! İşte yeni fiyatı

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) mayıs ayı meclis toplantısında alınan kararla İstanbul'da 200 gram ekmeğin azami fiyatı yüzde 31,25 zamla 10 TL'ye çıkarıldı.

Abone ol

İstanbul'da İTO üyesi fırınların ekmek fiyat tarifelerinin belirlenmesi için İTO'nun mayıs ayı meclis toplantısında oylama yapıldı. Toplantıda alınan kararla İstanbul'da 200 gram ekmeğin azami fiyatı yüzde 31,25 zamla 10 TL'ye çıkarıldı.

AZAMİ FİYAT 8 LİRADAN 10 LİRAYA YÜKSELDİ

İTO'nun mayıs ayı meclis toplantısında alınan kararla İstanbul'da 200 gram ekmeğin azami fiyatı yüzde 31,25 zamla 8 liradan 10 liraya yükselmiş oldu.

KENT GENELİNDE EKMEĞİN FİYATI 10 TL OLARAK UYGULANIYORDU

En son 2023'ün aralık ayında güncellenen tarifeyle 210 gram ekmek için azami fiyat 8 TL olarak belirlenmişti. Kent genelinde uzun süredir ekmeğin güncel satışı fiyatı ise 10 lira olarak uygulanıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul Havalimanı'ndaki kapalı pist uçuşlara açıldı
İstanbul Havalimanı'ndaki kapalı pist uçuşlara açıldı
Hollanda devi Yusuf Yazıcı'ya talip oldu
Hollanda devi Yusuf Yazıcı'ya talip oldu
PFDK'dan Ali Koç'a ceza şoku: 60 gün...
PFDK'dan Ali Koç'a ceza şoku: 60 gün...
Anneler Günü’ne özel hediye bileklik için Pandora Türkiye internet mağazasını ziyaret et.
Anneler Günü’ne özel hediye bileklik için Pandora Türkiye internet mağazasını ziyaret et.
Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk cezalarını artıran kanun komisyondan geçti
Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk cezalarını artıran kanun komisyondan geçti
Ankara Emniyeti'nde üst düzey görevden almalar: Ayhan Bora Kaplan suç örgütü...
Ankara Emniyeti'nde üst düzey görevden almalar: Ayhan Bora Kaplan suç örgütü...
İngiliz ekonomistten TCMB yorumu: Gerçekçi değerlendirme
İngiliz ekonomistten TCMB yorumu: Gerçekçi değerlendirme
İstanbul'da deprem tatbikatında yüksekten düşen AFAD çalışanı yaralandı
İstanbul'da deprem tatbikatında yüksekten düşen AFAD çalışanı yaralandı
ABD'de işsizlik maaşı başvuru sayısı beklentileri aştı
ABD'de işsizlik maaşı başvuru sayısı beklentileri aştı
500 TL ve 1.000 TL'lik banknot basılacak mı? Merkez Bankası Başkanı cevap verdi
500 TL ve 1.000 TL'lik banknot basılacak mı? Merkez Bankası Başkanı cevap verdi
Bizim Toptan Market'in 183'üncü mağazası Şırnak'ta törenle açıldı
Bizim Toptan Market'in 183'üncü mağazası Şırnak'ta törenle açıldı
 İsrail'e yönelik kısıtlamaların kaldırıldığı iddiası! Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan açıklama geldi
 İsrail'e yönelik kısıtlamaların kaldırıldığı iddiası! Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan açıklama geldi