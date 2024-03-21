Bakan Işıkhan'dan emekli promosyonlarıyla ilgili açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 28 Mart'tan itibaren emeklilerin promosyonlarının hesaplarına yatırılacağını açıkladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de düzenlenen mitingde, emeklilere müjde verdi ve kamu bankalarının promosyon ödeme miktarlarının 8 ila 12 bin TL arasında belirlediğini açıklamıştı.

Diğer bankaların da buna yakın fiyatlar belirlemesini beklediklerini söyleyen Erdoğan'ın açıklamalarının ardından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da bir açıklama yaptı.

Emekli promosyonları 28 Mart'tan itibaren hesaplarda

Bakan Işıkhan,

'Kamu bankalarımız pazartesi promosyon güncelleme başvurularını almaya başlayacak. 28 Mart itibarıyla emeklilerimizin promosyonları hesaplarına yatmış olacak.' ifadelerini kullandı.

3 yıl taahhüt karşılığında

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, emekli vatandaşlara 8-12 bin lira arasında promosyon ödemesi yapacak.

Promosyon ücretleri, genellikle 3 yıl taahhüt karşılığında yapılıyor.