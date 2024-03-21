Mehmet Büyükeşi'den Süper Kupa açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Kupa maçı için gelen soruya cevap verdi.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 7 Nisan'da oynanacak Süper Kupa maçının 6 Nisan'a alınıp alınmadığı sorusuna yanıt veren Mehmet Büyükekşi, "Süper Kupanın 6 Nisan'a alındığı... Öyle bir şey söz konusu değil, doğru değil. Şu anda gündem milli takımımız. 6 Nisan doğru değil. Fenerbahçe'den böyle bir talep geldi. Değerlendiriyoruz" diye cevap verdi.