BIST 9.141
DOLAR 31,93
EURO 34,78
ALTIN 2.229,36
HABER /  SPOR

Mehmet Büyükeşi'den Süper Kupa açıklaması

Mehmet Büyükeşi'den Süper Kupa açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Abone ol

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Kupa maçı için gelen soruya cevap verdi.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 7 Nisan'da oynanacak Süper Kupa maçının 6 Nisan'a alınıp alınmadığı sorusuna yanıt veren Mehmet Büyükekşi, "Süper Kupanın 6 Nisan'a alındığı... Öyle bir şey söz konusu değil, doğru değil. Şu anda gündem milli takımımız. 6 Nisan doğru değil. Fenerbahçe'den böyle bir talep geldi. Değerlendiriyoruz" diye cevap verdi.

TFF
ÖNCEKİ HABERLER
İzmir’de tırın altında kalan emekli polis hayatını kaybetti
İzmir’de tırın altında kalan emekli polis hayatını kaybetti
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Kuyucak'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Kuyucak'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Aziz Yıldırım'dan şike ve ceza açıklaması!
Aziz Yıldırım'dan şike ve ceza açıklaması!
Bıçaklı kavgada 3 lise öğrencisi yaralandı!
Bıçaklı kavgada 3 lise öğrencisi yaralandı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nevruz mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nevruz mesajı
Mısır ve ABD Dışişleri Bakanları, Gazze'de ateşkesi görüştü
Mısır ve ABD Dışişleri Bakanları, Gazze'de ateşkesi görüştü
Düzce’nin yüksek tepeleri beyaza büründü
Düzce’nin yüksek tepeleri beyaza büründü
Acun Ilıcalı'dan yabancı hakem önerisi: Yüzde 80’ini yok ederiz
Acun Ilıcalı'dan yabancı hakem önerisi: Yüzde 80’ini yok ederiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef gösteren pankart davasında beraat kararı bozuldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef gösteren pankart davasında beraat kararı bozuldu
10 ayrı bölgeye çığ düştü: Ekipler yol açma çalışmalarını sürdürüyor
10 ayrı bölgeye çığ düştü: Ekipler yol açma çalışmalarını sürdürüyor
A Milli Futbol Takımı, Macaristan'a gitti
A Milli Futbol Takımı, Macaristan'a gitti