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10 ayrı bölgeye çığ düştü: Ekipler yol açma çalışmalarını sürdürüyor

10 ayrı bölgeye çığ düştü: Ekipler yol açma çalışmalarını sürdürüyor

Van-Çatak karayolunda dünden bu yana 10 ayrı bölgeye çığ düşerken, ekiplerin bölgedeki kar yığınlarını temizleme çalışmaları devam ediyor.

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Van genelinde iki günden bu yana olumsuz hava şartlarının etkili olmasıyla birlikte dünden bu yana farklı noktalara düşen çığlar nedeniyle Van-Çatak yolunun ulaşımı kontrollü şekilde sağlanıyor. Bölgede yaklaşık 10 farklı noktaya düşen irili ufaklı çığların 3’ü, yola kar yığını taşıdı. Karayolları ekipleri, 3 noktanın ikisini temizlerken, bir noktadaki çalışmasını sürdürüyor. Ekipler, iş makineleriyle bölgede biriken kar yığınını temizlerken, karayolundaki ulaşım ise kontrollü sağlanıyor.

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