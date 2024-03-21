TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Süper Kupa açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, 7 Nisan'da oynanması planlanan Süper Kupa maçı ile ilgili önemli bir açıklama yaptı.

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TFF Başkanı Büyükekşi, 7 Nisan'da oynanması planlanan Süper Kupa maçı için Fenerbahçe'den bir erteleme talebi geldiğini açıkladı.

Mehmet Büyükekşi, Fenerbahçe'nin Süper Kupa maçının tarihiyle ilgili başvuru yaptığı ve değerlendirmeye alındığını söyledi.

Büyükekşi, "Süper Kupa maçı için 6 Nisan tarihi söz konusu değil. Fenerbahçe'den bir talep geldi, değerlendiriyoruz" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe'den Yunanistan örneği

Fenerbahçe, Süper Kupa maçının ertelenmesi talebini Türkiye Futbol Futbol Federasyonu’na iletirken Yunanistan’ın Olympiakos ile ilgili kararına dikkat çekti.

Yunanistan Futbol Federasyonu kuranın çekilmesinin ardından PAOK ile Olympiakos arasında 14 Nisan Pazar günü oynanması planlanan mücadeleyi ileri bir tarihe ertelemişti.