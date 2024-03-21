AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe açıkladı! İşte İstanbul'daki son durum

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, TGRT Haber'de açıklamalarda bulundu. Seçime sayılı günler kala İstanbul'daki son duruma değinen Kabaktepe, "Sahadan edindiğimiz izlenime bakarsak bizim açımızdan 31 Mart'ın hem 2019'daki verileri artıracağımız, büyükşehirde de Murat Kurum başkanın milletimiz tarafından görevlendirileceği izlenimi var." dedi.

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AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe TGRT Haber'de açıklamalarda bulundu. "İstanbulumuz 90 gündür bir seçim atmosferinde. Tüm siyasi partiler sahada. Güzel bir kampanya dönemi geldi." ifadelerini kullanan Kabaktepe şunları kaydetti:

Sahadan edindiğimiz izlenime bakarsak bizim açımızdan 31 Mart'ın hem 2019'daki verileri artıracağımız, büyükşehirde de Murat Kurum başkanın milletimiz tarafından görevlendirileceği izlenimi var. Vatandaşlarımızın soruları, ilgilerinde bunu görüyoruz.

Öyle bir çalışma temposu oluşturacağız ki 30 günlük etki oluştursun diye planlıyoruz. Sahadaki etkimizi artıracağız.

Yeniden Büyük İstanbul mitingi

24 Mart 2024'te saat 14.00'te Atatürk Havalimanı'nda. Tüm İstanbullu hemşerilerimize ulaşarak davetlerimizi yapıyoruz. Bunun 31 Mart'ın işaret fişeği olması için çabamız var. Her türlü teknik hazırlığa başladık, bazıları bitmek üzere.

Vatandaşlarımız metroyla, Marmara'yla miting alanına gelecek. Yüz binleri aşacağımızı düşünüyorum.

Sayın Cumhurbaşkanımız programımızda konuşacak. Murat Kurum Bey konuşacak. Sanatçılarımızın sahne alması söz konusu olacak.

(Yeniden İstanbul sloganı nasıl çıktı?) Ekiplerimizin çalışmaları neticesinde çıkan sloganlar oldu. Yeniden, Sadece, İstanbul... 3 temel slogan kullandık. Artık 'İstanbul kazanacak' diyeceğiz.