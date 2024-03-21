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Gölcük Tabiat Parkı'nda kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı

Gölcük Tabiat Parkı'nda kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı Mart ayında beyaz örtüyle kaplandı. Yeşil alanlarda kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

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Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıktaki Gölcük Tabiat Parkı'nda etkili olan kar yağışının ardından güzel görüntüler oluştu. Beyaz örtüyle kaplanan Gölcük, fotoğraf tutkunlarına görsel şölen sundu. Hafta içi olması dolayısıyla doğa harikası bölgeye gelen az sayıda ziyaretçi, karlı havanın tadını çıkardı. Gölcük Tabiat Parkı yolu üzerinde çam ağaçlarının beyaz örtüyle kaplanması görenleri mest etti.

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