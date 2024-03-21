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Dünyaca ünlü halk ozanı Aşık Veysel mezarı başında anıldı

Dünyaca ünlü halk ozanı Aşık Veysel mezarı başında anıldı

Dünyaca ünlü halk ozanı Aşık Veysel vefatının 51’inci yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

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51 yıl önce 78 yaşında hayatını kaybeden Aşık Veysel Şatıroğlu'nun ölüm yıldönümü nedeniyle Şarkışla ilçesi Sivrialan köyündeki mezarı başında anma programı düzenlendi. Anma programına, Şarkışla Kaymakam Samet Öztürk, İl Kültür ve Turizm Müdürü Aziz Erdoğan, Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, sanatçılar, kurum müdürleri, Aşık Veysel’in torunları Cevriye Keçeci, Sebahattin Şatıroğlu, kızı Hayriye Özer ve köy sakinleri katıldı.
Programda konuşan Vali Yardımcısı İlhami Doğan, “Veysel’in kendi ifadelerinde bulmuş olduğu haliyle kendisi için zannediyorum bugün düğün günü. Aynı Mevlana'daki gibi Şeb-i Aruz'dur. Kendisinin toprağa kavuşma noktasındaki o iradesinin tecelli ettiği bir gündeyiz. Ben Erzurumluyum, çocukluk yıllarımda radyoyu açtığım zaman o yanık türküsüyle ya uzun ince bir yoldaydı ya kara toprağa duymuş olduğu sevdasını dile getirirdi” dedi.

“Onu her gün yeniden keşfederek yaşamak büyük bir gururdur”
Aşık Veysel’in Torunu Rüstem Şatıroğlu, “Bugün burada siz kıymetli dostlarla dedemi yeniden anmanın ve birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyim. Aşık Veysel tüm Türkiye’ye ve de dünyaya mal olmuş bir değerin torunu olmak onun soyunu devam ettirmek hem sorumluluğuyla hem duygu yoğunluğuyla, kelimelerle anlatılabilecek bir şey değil. Onu yaşamak onu her gün yeniden keşfederek yaşamak büyük bir gururdur. Aşık Veysel Anadolu’nun pek bilinmez küçük bir köyünde gözlerini dünyaya açtı erken yaşta gözlerini kaybetti. Fakat o akıl ve gönül gözüyle uçsuz bucaksız bir görüşe erişti” dedi.
Konuşmaların arından protokol üyeleri ve beraberindekiler, Aşık Veysel Müzesi'ni gezdi. Ses sanatçıları Aşık Veysel Şatıroğlu'nun eserlerini seslendirdi.

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