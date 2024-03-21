Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamu bankaları emeklilere 8-12 bin lira promosyon ödemesi yapacak

Yerel seçime son 10 gün kalmışken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kayseri'de konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamu bankalarının emeklilere 8-12 bin lira arasında promosyon ödemesi yapacağını açıkladı. Mitingte, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri için kullandığı "Son seçimim" açıklamasının ardından destek pankartı açıldı.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Kayseri'de düzenlenen mitingde konuştu. Erdoğan, '31 Mart'ta daha da kenetleneceğiz. Demokrasi safımızı sıklaştıracağız. Ülkeyi karıştırmak isteyen zihniyet pusuda.' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilere verilecek banka promosyonu ile ilgili olarak ise, 'Kamu bankalarımız bu yılki promosyon ödemesi miktarlarını 8 bin lira ile 12 bin lira arasında belirledi.' açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Tüm kardeşlerimizin Nevruz Bayramını tebrik ediyorum. Yeni umutlarla kutlanan Nevruz'un hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Kayseri’de sizlerle birlikte olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Beraber yürüyeceğiz bu yolda hiç yorulmadan. Burası Mimar Sinan’ı yetiştiren şehir. Dünyada eşi bulunmayan Kayseri ve Kayserili kardeşlerimizle iftihar ediyorum.

Kayseri 14-28 Mayıs seçimlerinde vefasını bir kez daha gösterdi. Şahsıma verdiğiniz yüzde 68’i bulan destek için şükranlarımı sunuyorum.

75 bin kişi meydanda

31 Mart’ta demokrasi safımızı sıklaştıracağız. Kayseri verdiğimiz her mücadelede yanımızda yer aldı. 2023 hedeflerini birlikte hayata geçirdik. Türkiye Yüzyılının inşasını birlikte geçekleştireceğiz. 75 bin kişi meydanda. Bu meydanda yüzbinleri bulduk. Şimdi yerel yönetim seçimine gidiyoruz. 9 günümüz var.

Balkon konuşmamızda gereğini yapmamızı isteyeceksiniz

31 Mart akşamı balkon konuşmamızda gereğini yapmamızı isteyeceksiniz. Bölüşmenin manasını en iyi Kayseri var. Sanayi, tarım vahası kuran Kayseri pek çok şehre ilham kaynağı oldu. Tarihi değiştirecek işler yatık, yapmayı sürdürüyoruz. Bir yandan asırlık ihmalle gelen alt yapı eksiklerini giderdik. Biz çalıştıkça rabbimiz bereketini verdi.21 yılda ülkemizi 3 kat büyüttük. Hep birlikte biraz daha çalışarak sabırlı olmamız gerekiyor.

Deprem konutlarında teslimde 80 bine yaklaştık. Yıl sonuna kadar inşallah 200 bine tamamlıyoruz. Üretim ve istihdamı destekleyecek

Gençler sizlerin yanındayım. En büyük mücadeleyi enflasyonu körükleyen anlayışa karşı veriyoruz. Bu mücadeleyi mutlaka başarıya ulaştıracağız. Çalışarak, üreterek yapacağız. İnşallah yılın ikinci yarısından itibaren enflasyon hızlı bir şekilde düşecek.

Promosyon müjdesi

İlk kez 2017'de emeklilerimize banka promosyonu ödemesine başlamıştık. Kamu bankalarımız bu yıl promosyonları alınan maaşı 8 bin ile 12 bin lira arasında belirledi. Emeklilerimiz maaşlarını aldıkları yerlerden bu ödemeleri alabilecekler. Her imkanı değerlendirerek, emeklilerimizin refahını yükseltme gayreti içerisinde olduğumuzu bilmenizi istiyorum.

Bunun adı zübük siyasetidir

CHP yönetimiz sadece beceriksizlerden değil aynı zamanda tembellerden oluşuyor. Para sayma görüntülerinin izahını yapamadılar. Kabalaşarak skandalı örtbas edebileceklerini sanıyorlar. ‘DEM’leniyorlar ancak orada tablo çok parlak gözükmüyor.

Karşımızda projesi olmayan bir zihniyet var. Bunun adı zübük siyasetidir. Herkese duymak istediklerini söyleyen zihniyet ülkemizin talihsizliğidir. Hani beterin beteri vardır derler ya ülkemiz kısır döngüye girmiştir.