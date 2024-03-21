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Avusturya - Türkiye maçında Daniele Chiffi düdük çalacak

Avusturya - Türkiye maçında Daniele Chiffi düdük çalacak

İSTANBUL (İHA) -

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A Milli Takım'ın, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) finallerine hazırlık kapsamında 26 Mart 2024 Salı günü deplasmanda Avusturya ile oynayacağı özel maçın hakemleri açıklandı. Başkent Viyana'daki Ernst Happel Stadı'nda TSİ 22.45'te oynanacak müsabakayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Daniele Chiffi yönetecek. Chiffi'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Giovanni Baccini ve Davide Imperiale üstlenecek. Müsabakada dördüncü hakem olarak Ermanno Feliciani görev yapacak. VAR'da Valerio Marini, AVAR'da da Marco Serra yer alacak.

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