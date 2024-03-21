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Süratli gelen otomobil ışıklarda duran araçlara çarptı: 1 yaralı

Süratli gelen otomobil ışıklarda duran araçlara çarptı: 1 yaralı

Bakırköy’de iddiaya göre süratli gelerek ışıklarda duran araçlara çarpan otomobilin sürücüsü hafif yaralandı. 6 aracın hasar gördüğü kaza nedeniyle E-5 yan yolda trafik yoğunluğu oluştu.

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Kaza, saat 11.00 sıralarında Bakırköy Florya Sahil Yolu Bulvarı üzerindeki ışıklarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte ilerleyen araçlar kırmızı ışık nedeniyle durdu. Bu sırada hızlı geldiği ileri sürülen H.T. idaresindeki 34 PPP 41 plakalı Mercedes marka lüks otomobil, duran araçlara çarptı. Kazada sürücü H.T. hafif yaralanırken, diğer sürücüler kazayı yara almadan atlattı. Kazada üç otomobil, bir ticari taksi ve iki panelvan araç olmak üzere toplamda 6 araç hasar gördü. Kaza nedeniyle E-5 yan yoldaki trafik Sefaköy’e kadar uzandı. Yaralı sürücü ayakta tedavi edilirken, hasar gören araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

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