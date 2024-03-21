Alper Gezeravcı, Adana Kebaba hayran kaldı

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’ya, gençlerle buluşmak için geldiği Adana’da kebap ziyafeti sunuldu.

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Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, dün Adana’da gençlerle bir araya geldi. Gençlerin sorularını cevaplayan Gezeravcı, daha sonra iftar için kentin ünlü kebapçılarından Cihangir Korkmaz’ın yanına gitti. Burada Korkmaz, Gezeravcı’ya özel bir sunum gerçekleştirerek tescilli Adana Kebabı ve diğer lezzetleri ikram etti.



İhlas Haber Ajansı’na konuşan kebapçı Cihangir Korkmaz, “Türkiye’nin ilk astronotunu misafir etmemiz bizleri çok onurlandırdı. Kendisine çok güzel bir sunum yaptık. Adana Kebabı çok sevdiğini söyledi. Zaten ilk astronotumuz bir yörük. Etle arası çok iyi olan birisi” dedi.