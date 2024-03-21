EPDK duyurdu! Elektrik faturasında o bedel artık alınmayacak!

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan elektrik faturası desteği alan vatandaşlardan elektrik aboneliği sürecinde güvence bedeli alınmayacağını duyurdu.

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından elektrik faturası desteği alan vatandaşlardan elektrik aboneliği sürecinde güvence bedeli alınmayacağını duyurdu.

EPDK tarafından yapılan açıklamada, "3 milyon 721 bin hak sahibi hane düzenleme kapsamına giriyor. Güvence bedeli hane elektrik tüketimine göre 681lira ile 1634 lira arasında değişiyor." denildi.