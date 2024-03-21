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Eskişehir’de Mart kapıdan baktırdı

Eskişehir’de Mart kapıdan baktırdı

Eskişehir’in yüksek ve kırsal mahallelerinde etkili olan kar yağışı kartpostallık manzaralara neden oldu.

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Meteoroloji 3.Bölge Müdürlüğü’nün yapmış olduğu tahminler doğrultusunda Eskişehir’in yüksek kesimlerinde kar ve karla karışık yağmur yağışı etkili oldu. Hava sıcaklığının 5 ile 9 derece arasında düştüğü günde kent merkezinde genellikle karla karışık yağmur ve yağmur görülürken, daha yüksek olan bazı kırsal mahalleler beyaz örtü ile kaplandı. Mihalıççık ilçesi Karaçam Mahallesi’nde vatandaşlar yeni güne kar sürprizi ile uyandı. Oldukça güzel manzaraların çıktığı yağış sonrası, çiçek açan badem ağaçlarının ise tomurcuklarını dökmesinden korkuldu.

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