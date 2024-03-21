Cani ev sahibinin kira intikamı! Eve zorla girip...

İstanbul'da ev sahipleri az bulduğu kiralarını artırmak veya kiracılarını evden çıkarmak için türlü türlü oyunlar oynamaya devam ediyor. Sarıyer'de evinde oturan kiracısını çıkarmak için çabalayan ev sahibi kiracısının evinin kapısını sökerek ikametine girdi.

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Olay 12 Mart tarihinde meydana geldi. 4 yıldır Sarıyer'de bulunan ikamette kiracı olarak oturan 31 yaşındaki Timur S., kira konusunda ev sahibiyle tartışmaya başladı. Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre kira kontratının bitmemesine rağmen evden çıkarılmak istenen genç adam ev sahibinin hukuk dışı davranışta bulunduğunu belirterek evde oturmaya devam etti.

Kiracısını çıkaramadığı için öfkelenen ev sahipleri Selim E., ve Eyüp E., genç adama evden çıkması için tehditler savurarak, 'Köpeklerini zehirleyeceğim, seni öldüreceğim, annenin yanına gömeceğim' şeklinde söylemlerde bulundu. Kiracılarının evi terk etmemesine sinirlenen ev sahipleri genç adamı darp etti.

Olay günü genç adamın ikametine gelen Selim E., ve Eyüp E., bahçe kapısını yerinden sökerek eve girdi. Bu sırada Timur S.'nin Çin aslanı cinsi köpeğini gören ev sahipleri iddiaya göre yanlarında getirdikleri spreyi köpeğe sıkıp kafasına sert bir cisimle vurdu. Daha sonra kapıyı yerinden söken Selim E., ve Eyüp E., dükkanlarına gittiler.

İkametine geldiğinde köpeğinin yerde yattığını gören Timur S., gözünden darbe aldığını fark etti. Bahçe kapısının yerinden söküldüğünü fark edince ev sahiplerinin dükkânına giderek kapının burada olduğunu gördü. Veteriner incelediği köpeğin gözlerinden enfeksiyon kaptığını tespit etti.

Ev sahiplerinin saldırısı sonucu hastalanan köpek ölünce genç adam savcılığa gelerek köpeğini katleden ve evine izinsiz giren ev sahipleri hakkında suç duyurusunda bulundu. Şikâyet sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı şüpheliler hakkında soruşturma başlattı.