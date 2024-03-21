Yüksek zam sonrası ikramiye... THY bakın ne kadar bayram ikramiyesi verecek

Türk Hava Yolları, Ramazan Bayramı için tüm THY, AJet, TGS, TSS çalışanlarına 25 bin lira ikramiye verecek.

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Türk Hava Yolları personeline yönelik iyileştirme, zam ve ikramiyelere devam ediyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, Ramazan Bayramı için 25 bin lira ikramiyelerin 29 Mart'a kadar yetiştirilmesi için İnsan Kaynakları ve Muhasebe departmanlarının hummalı çalışma içine girdiğini açıkladı.

Bolat, THY personelinin yanında AJet, TGS ve TSS personelinin de 25 bin lira ikramiye alacağını Linkedln hesabından açıkladı.