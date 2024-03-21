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İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 14 şüpheli yakalandı

İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 14 şüpheli yakalandı

İzmir ve İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda, 14 şüpheli gözaltına alındı.

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ'ye yönelik soruşturmalarda isimleri geçen, haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde beyan bulunan, ByLock kullanan ve mesaj içeriklerinde isimleri yer alan, Bank Asya'da hesap kaydı ve şüpheli işlem bilgileri tespit edilen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir merkez, Menemen, Urla ve Torbalı ilçeleri ile İstanbul'da 16 adrese düzenlenen operasyonda 14 şüpheli yakalandı.

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