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İklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştirilen 3 daireye operasyon düzenlendi

İklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştirilen 3 daireye operasyon düzenlendi

Adana'da iklimlendirme sistemiyle kenevir üretilen 3 daireye yapılan operasyonda 121 kök kenevir bitkisi ile bir miktar esrar ve kokain ele geçirildi.

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Adana Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu imalatı yapan şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışmalarda merkez Sarıçam ve Yüreğir ilçelerinde iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştirildiği belirlenen 3 apartman dairesine operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 4 iklimlendirme kabini, 4 havalandırma sistemi, led ışık sistemi, kapalı alanda uyuşturucu imalatı için kullanılan malzeme, 1,5 kilogram kubar esrar, ekili halde 121 kök kenevir bitkisi ve 80 gram kokain ele geçirildi.

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