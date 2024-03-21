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Fizik tedaviyi kolaylaştıran “Piezo Elektrik” ayakkabı geliştirildi

Fizik tedaviyi kolaylaştıran “Piezo Elektrik” ayakkabı geliştirildi

Hitit Üniversitesinde felç ya da nöropatik ağrılar nedeniyle fizik tedavi gören hastaların tedavi süreçlerini kolaylaştıran piezo elektrik (basınçla enerji üreten sistem) ayakkabı geliştirildi.

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Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Güven Akçay, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüsekokulu öğretim elemanı Öğr. Gör. Dr. Çağla Çelik ve Erciyes Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Öçsoy tarafından basınçla enerji üretilmesini sağlayan ayakkabı projesi hayata geçirildi. Felç ya da nöropatik ağrılar nedeniyle fizik tedavi gören hastaların tedavi süreçlerini kolaylaştıran piezo elektrik ayakkabı, Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan başvurunun ardından tescillendi.
Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Güven Akçay, buluşun yürüme ve koşma esnasında üretilen piezo elektriğin nöropatik ağrı şikayeti olan hastalıkların tedavisinde kullanımına yönelik olduğunu söyledi.

Günlük hareketlerle üretilen enerji, fizik tedavide kullanılacak

Günlük hayattaki hareketlerin mekanik enerji ürettiğini ifade eden Akçay, üretilen mekanik enerjinin elektrik enerjisine dönüştürülmesiyle oluşan enerjinin fizik tedavi sürecinde kullanılabileceğini kaydetti. Dr. Öğr. Üyesi Akçay, mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürmek için günlük kullanılan ayakkabılarda piezo elektrik sistemini kullandıklarını belirterek şöyle devam etti: “Buluşumuzda mekanik enerjiyi elektrik enerjisini dönüştürmek için piezo elektrik sistemini ayakkabı içine yerleştirdik ve kişinin kendini tedavi edebilecek elektrik uyarımı elde ettik. Elektrik uyarımında kullanılacak olan uyarı elektrotlarını da bir şapkanın içerisine yerleştirdik. Kişinin günlük hareketlerde ya da spor esnasında üretmiş olduğu piezo elektrik enerjisini, şapkaya yerleştirilen elektrotlarla beyine tedavi amaçlı olarak ulaşmasını sağladık.”

Veriler anlık olarak hekimlerle paylaşılacak
Geliştirilen piezo elektrik sistemli ayakkabının mobil cihazlarla entegrasyonu sağlamak için uygulama da hazırlandığını söyleyen Akçay, “Felç geçirmiş ya da nöropatik ağrıları olan hasta, hastaneye gidip tedavi almak yerine günlük rutininde tedavisini olacak ve veriler hekime anlık olarak iletilmiş olacak. Böylelikle hem hasta konforu sağlanacak hem de hastanenin iş yükü azaltılmış olacak” ifadelerini kullandı.

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