BIST 9.084
DOLAR 32,42
EURO 35,47
ALTIN 2.298,69
HABER /  GÜNCEL

Ankara’ya kış geldi, kar yağışı başladı

Ankara’ya kış geldi, kar yağışı başladı

Ankara’da sabah saatlerinde kar yağışı başladı.

Abone ol

Başkent’te sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Ankara'nın kuzey ilçeleri Kızılcahamam, Çamlıdere'de gece başlayan kar yağışı sabah saatlerinden itibaren Ankara'nın merkezinde de kendini gösterdi. Şehrin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Okula ve işe gitmek için yola çıkan vatandaşlar kar yağışı ile karşılaştı. Kentte sıcaklıklar yağış ile birlikte 5 dereceye kadar düşecek. Meteorolojiden alınan bilgiye göre kar yağışının gün içerisinde devam etmesi bekleniyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Siirt’te kar nedeniyle yolda mahsur kalan araçlar kurtarıldı
Siirt’te kar nedeniyle yolda mahsur kalan araçlar kurtarıldı
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Murat Kurum'dan 'Yeniden Refah seçmeni sandıkta size mi oy verecek?' sorusuna yanıt
Murat Kurum'dan 'Yeniden Refah seçmeni sandıkta size mi oy verecek?' sorusuna yanıt
Murat Kurum canlı yayında son İstanbul anketini açıkladı oy oranlarını paylaştı
Murat Kurum canlı yayında son İstanbul anketini açıkladı oy oranlarını paylaştı
Fenerbahçe Beko Barcelona'yı rahat geçti
Fenerbahçe Beko Barcelona'yı rahat geçti
Ocak ayından beri görülmeyen prenses Kate'in tıbbi kayıtlarına ulaşmaya çalıştılar
Ocak ayından beri görülmeyen prenses Kate'in tıbbi kayıtlarına ulaşmaya çalıştılar
Emekliye seyyanen zam gelecek mi? AK Parti'den açıklama
Emekliye seyyanen zam gelecek mi? AK Parti'den açıklama
Kanada Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e silah ihracatıyla ilgili yeni açıklama!
Kanada Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e silah ihracatıyla ilgili yeni açıklama!
Burcu Köksal'ı hedef alan Diyarbakır İl Başkanı Atik istifa etti!
Burcu Köksal'ı hedef alan Diyarbakır İl Başkanı Atik istifa etti!
AK Parti son sonuçları açıkladı! İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Eskişehir, Hatay!
AK Parti son sonuçları açıkladı! İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Eskişehir, Hatay!
Mehmet Büyükekşi olaylı derbi hakkında konuştu
Mehmet Büyükekşi olaylı derbi hakkında konuştu
Formula 1 pilotu Hamilton'dan Gazze'de ateşkes çağrısı
Formula 1 pilotu Hamilton'dan Gazze'de ateşkes çağrısı