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Irak'ın kuzeyinde 2 terörist teslim oldu

Irak'ın kuzeyinde 2 terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin Habur'daki hudut karakoluna teslim olduğu belirtildi.

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Kahraman Türk askeri, şehidinin kanını yerde bırakmıyor. Sayısı gün geçtikçe azalan teröristlere yönelik kahraman Mehmetçik'in operasyonları sürüyor.

Bu kapsamda ülke huzurunu bozmak için hain girişimlerde bulunan teröristler cezasız kalmıyor. Böylelikle yurt içi, sınır ve sınır ötesindeki operasyonlarla PKK'lı teröristler ve örgütün sözde üst düzey yöneticileri tek tek yakalanıyor.

Bir güzel haber daha Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyuruldu.

2 terörist teslim oldu

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2 teröristin teslim olduğu söylenirken şu ifadelere yer verildi:

Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist, Habur’da hudut karakolumuza teslim oldu.

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