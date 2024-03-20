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Murat Kurum: İstanbul'u yaşanamaz hale getirenlere cevap vereceğiz

Murat Kurum: İstanbul'u yaşanamaz hale getirenlere cevap vereceğiz

Bayrampaşa ilçesinde vatandaşla buluşan Cumhur İttifakı Adayı Murat Kurum, İBB yönetimini ulaşım sorunu yüzünden eleştirdi. İstanbul'da trafiğin çekilmez bir hale geldiğini belirten Kurum, "İstanbul'u yaşanamaz hale getirenlere cevap vereceğiz" dedi.

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31 Mart'ta sandık başına gidecek olan vatandaşlar 5 yıl boyunca şehrini, ilçesini ve mahallesini emanet edeceği kişileri belirleyecek.

Bu kapsamda adaylar çalışmalarına devam ediyor.

Murat Kurum vatandaşla beraber

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Murat Kurum, seçimlere günler kala vatandaşla buluşmayı sürdürüyor.

Murat Kurum, bugün Bayrampaşa ilçesinde vatandaşla buluştu.

İmamoğlu'nu eleştirdi

Burada coşkulu kalabalığa seslenen Kurum, mevcut İBB yönetimini eleştirdi.

"Ulaşım çekilmez hale geldi"

İstanbul'da ulaşımın son 5 yılda çekilmez bir hale geldiğini aktaran Kurum, vatandaşlardan sandığa giderken bu kıyası yapmalarını istedi.

Vatandaşlardan hizmet edenle etmeyen arasında kıyas yapmalarını istedi

Murat Kurum, Bayrampaşa'da yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

31 Mart’ta sandığa giderken şu kıyası yapacağız; bir tarafta verdiği vaatleri yapmayanlar olacak diğer tarafta da milleti için gece gündüz çalışan kardeşleriniz olacak. Bir tarafta Ayasofya'nın zincirleri kırılsın ibadete açılsın diyenlerle bir tarafta Ayasofya yeniden müze olsun diyenler olacak. Bir tarafta rahmetli Erbakan Hocamızın rüyalarını gerçekleştirmek isteyenler olacak diğer tarafta ise kuran kursuna giden çocuklarımızı orta çağ zihniyeti olarak aşağılayanlar olacak.

"İstanbul'u yaşanamaz hale getirenlere cevap vereceğiz"

Bu seçim iki tercih arasında yapacağımız tercihin seçimi olacak. Bu anlayışlı İstanbul'u yaşanamaz hale getirenlere cevap vereceğiz. Üzülerek ifade ediyorum. Bugün metrobüs durakları mahşer yeri gibi oldu. Metrolar çalışmaz hale geldi. Her gün İETT’nin otobüsleri yanıyor. Taksi meselesi günden güne kangrene dönüşüyor. Arka odalarda balya balya paraları saymayı biliyorlar, esnafın üç kuruş parasını ödemiyorlar

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