AK Parti Küçükçekmece adayı Aziz Yeniay 'herkese iş ve aş' dedi projelerini açıkladı

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay, "Herkese iş ve aş" vaadinde bulunarak, üniversite öğrencilerine, iş arayanlara, gençlere ve kadınlara yönelik projelerini sosyal medya hesabından paylaştı.

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31 Mart yerel yerel seçimlerine doğru sayılı günler kala adaylar projelerini açıklamaya devam ediyor.

AK Parti Küçükçekmece Belediye başkan adayı Aziz Yeniay, Küçükçekmece için hazırladığı projelerini açıkladı.

"İş garantili sertifika kursları"

Sosyal medya hesabından videolu paylaşımda bulunan Yeniay, "Değerli Küçükçekmeceliler, Sevgili Komşularım,Bir belediye başkanının ‘bu benim sorunum değildir’ deme lüksü olamaz. Yerel kalkınma odaklı, ekonomisi değer üreten yerel yönetim anlayışıyla, ilçemizde yoksulluğu ve yoksunluğu ortadan kaldıracağız. Online satış siteleri, el emeği satış noktaları ve belediye alım garantili Kadın Kooperatifleri kuracağız. İstihdam garantili sanat ve meslek kurslarımızla herkesi iş sahibi yapacağız. İlk işim projesiyle genç öğretmen adaylarına part time iş imkanı sağlayacağız. Hazırız, kararlıyız! Haydi Küçükçekmece’m, kaldığımız yerden…" ifadelerine yer verdi.