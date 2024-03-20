Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçı: Gözaltındaki 12 kişi adliyeye sevk edildi

Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçına ilişkin soruşturma sürüyor. Maçta yaşananlara ilişkin gözaltına alınanlar bu sabah sağlık kontrolünden geçirildi. Aralarında sahaya ilk atlayan H.Ç’nin de bulunduğu 12 şüpheli daha sonra adliyeye sevk edildi.

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Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçına ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Maçta yaşananlara ilişkin gözaltına alınanlar bu sabah adliyeye sevk edildi. FIFA'dan olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçıyla ilgili açıklama

Olaylı derbide sahaya ilk giren maskeli taraftarın yurt dışından geldiği ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler ilk olarak sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildi.

Şüpheliler daha sonra Trabzon Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyeye sevk edilenler arasında sahaya ilk atlayan H.Ç. de bulunuyor.



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olaylı maçla ilgili olarak dün yaptığı açıklamada 38 şüphelinin kimlik tespitinin yapıldığını açıkladı.

Bakan Tunç, 12 kişinin gözaltında olduğunu diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin devam ettiğini söyledi.

“Futbolcularla ilgili soruşturma var mı?”

Adalet Bakanı, “Futbolcularla ilgili soruşturma var mı?” sorusuna da yanıt verdi.

Bakan Tunç, “Futbolcularla alakalı soruşturma söz konusu değil. Futbolculara saldıranlarla ilgili adli süreç devam ediyor.” açıklamasında bulundu.



Bakan Tunç, Fenerbahçe kulübünün yaptığı açıklamaya ilişkin ise “Orada bir yanlış anlama söz konusu. Fenerbahçe kulübümüzün bir açıklaması olmuş. Bizim futbolculara yönelik soruşturma açıldığına yönelik beyanımız söz konusu değil. Sosyal medyadaki paylaşımlar sonrası oluşan yanlış anlamadan kaynaklandığını düşünüyoruz.” yorumunu yaptı.