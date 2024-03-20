Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Hayat pahalılığıyla sınanıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Isparta mitinginde ekonomiye dair mesajlar verdi. Enflasyonun yılın ikinci yarısından itibaren düşmeye başlacağını söyleyen Erdoğan, "Hayat pahalılığıyla ve onun bir sonucu olan sabit gelirli insanlarımızın refah kaybıyla sınanıyoruz." dedi.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Isparta mitinginde halka hitap etti.

Türkiye'nin son 10 yıldır terörden darbe girişimine salgından bölgedeki çatışmalara kadar ardı arkası kesilmeyen nice sınamalara maruz kaldığını söyleyen Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Hayat pahalılığıyla sınanıyoruz"

"Asrın felaketi üzerimizdeki yükü daha da artırdı. Fakat geldiğimiz noktada yerel yönetim seçimlerine gidiyoruz. Hayat pahalılığıyla ve onun bir sonucu olan sabit gelirli insanlarımızın refah kaybıyla sınanıyoruz. Allah'ın izniyle bunların da üstesinden geleceğiz. Genel ekonomik göstergelerimiz gayet iyi. Milli gelirimiz istihdamımız üretimimiz ihracatımız tarihimizin en yüksek seviyesinde.

"Enflasyon düştükçe çalışan ve emekliye yansıtacağız"

Ekonomiye dair mesajlar veren Erdoğan, Genel ekonomik göstergeler gayet iyi. Uyguladığımız programın sonuçlarını bu yılın 2. yarısından itibaren görmeye başlayacağız. İstihdamımız, ihracatımız, üretimimiz tarihimizin en yüksek seviyesinde. Enflasyon düştükçe ekonomideki olumlu tablonun getirilerini çalışanlarımıza ve emeklilerimize daha iyi yansıtma imkanı bulacağız." dedi.

"4 ülkeden biri olduk"

Savunma sanayi alanındaki atılımlara değinen Erdoğan, bu alanda yerlilik oranını yüzde 20'den yüzde 80’e çıkardıklarını belirterek "İnsansız Hava Aracı teknolojisinde dünyanın ilk 3 ülkesinden biriyiz. Milli savaş uçağımız KAAN'la 5. nesil uçak yapabilen dünyadaki 4 ülkeden biri olduk" ifadelerini kullandı.

"Buruk bir Ramazan yaşıyoruz"

Gazze'de İsrail saldırılarıyla ilgili olarak Erdoğan, "Gazze'deki katliamların üzüntüsüyle buruk bir ramazan yaşıyoruz. Türkiye olarak bilinen ve bilinmeyen yardımlarımızla Gazzeli kardeşlerimizin yanındayız" diye konuştu.