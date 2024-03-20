Ankara'da eşini öldüren kişi 5. kattan atlayarak ağır yaralandı

Ankara’nın Çankaya ilçesinde cinnet geçiren koca, bıçakla karısını öldürdükten sonra araya giren oğlunu ağır yaraladı. Cinnet geçiren koca ise 5. kattan atlayarak yaşamına son verdi.Abone ol
Çukurambar Mahallesi'nde, dün gece saatlerinde Murat Ç. (44), eşi Derya Ç. (38) ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmenin ardından Murat Ç, eşi Derya Ç. ve oğlu C.K.Ç'yi bıçakladıktan sonra 5. kattaki dairesinden atlayarak intihar teşebbüsünde bulundu.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri, Derya Ç'nin hayatını kaybettiğini, Murat Ç. ve oğlunun ise yaralandığını belirledi.
Hastaneye kaldırılan yaralılardan Murat Ç'nin sağlık durumunun ağır olduğu, C.K.Ç'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.