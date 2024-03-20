Eros kararına savcıdan itiraz: Vicdanları yaralıyor

Başakşehir'de Eros adlı kediyi işkence ederek öldürdüğü için yargılanan İbrahim Keloğlan hakkında verilen 2 yıl 6 aylık hapis cezası kararına Cumhuriyet Savcısı'ndan itiraz geldi. Haklı itirazları sonucunda Cumhuriyet Savcısı'nın istinafa gideceğini belirten İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi'nden Merve Poyraz Özcan, "Sayın Cumhuriyet Savcısı da kararın kamu vicdanına ve hakkaniyete aykırı olduğu görüşündedir" ifadelerini kullandı.

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İstanbul Başakşehir’de bir sitede bakılan Eros adlı kedi, yılbaşı gecesi aynı sitede yaşayan İbrahim Keloğlan tarafından 6 dakika boyunca tekmelenerek katledildi. Keloğlan hakkında 13 Mart'ta Küçükçekmece Adliye Sarayı'nda görülen duruşmada mahkeme iyi hal indirimi uygulayarak 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Bu karar, kamuoyunda büyük tepkiye neden oldu. Avukatlar karara itiraz edeceğini açıkladı.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, 18 Mart'ta Cumhuriyet Savcısı, mahkemeye bir yazı göndererek karar aleyhine istinafa itiraz edileceğini bildirdi.

Dilekçede, "Usul ve yasaya aykırı hususlar içermesi nedeniyle yukarıda zikredilen kararın bozulması için istinaf yoluna gidilecektir" denildi.

İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi'nden ve müşteki avukatlarından Merve Poyraz Özcan, gelişmeyle ilgili şunları söyledi: "Haklı itirazlarımız neticesinde vicdanları yaralayan karar hakkında Cumhuriyet Savcısı da istinaf yoluna gidecektir. Sayın Cumhuriyet Savcısı da kararın kamu vicdanına ve hakkaniyete aykırı olduğu görüşündedir. Hukuk ve vicdan mücadelemiz en üst sınırdan indirim yapılmaksızın verilene kadar devam edeceğiz."