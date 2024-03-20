Kızının sevgilisi ile kaçıp hamile kaldı! Böyle rezillik görülmedi, herkes bu olayı konuşuyor

Adana'da yaşayan 18 yaşındaki Nehir adlı kadın, 24 yaşındaki sevgilisi Selahattin'in annesiyle kaçtığını ve onun hamile bıraktığını iddia etti. Bir TV kanalının gündüz kuşağı programına telefonla bağlanan anne Şirin ve yanında bulunan Selahattin'in anlattıkları şoke etti.

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18 yaşındaki Nehir adlı kadın, ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılıp; sevgilisinin annesiyle kaçtığını ve hamile kaldığını iddia etti.

24 yaşındaki Selahattin adlı sevgilisinin ve 40 yaşındaki annesi Şirin'in sosyal medyadaki videolarını da kanıt olarak gösteren Nehir'in yaşadığı olaylar sosyal medyada gündem oldu.

"Sıcak kanlı bir insanım"

Telefonla canlı yayına katılan Selahattin ise TikTok'taki pozlar hakkında "Ben sıcakkanlı bir insanım" diyerek, herkesi öfkelendirdi.

Bu sözlere sinirlenen Müge Anlı "Başlatma sıcakkanlığından! Ne sıcakkanlılığı be!" diyerek çıkıştı.

Nehir telefondaki sevgilisine "Sen geliyordun, annemle benim ortamızda yatıyordun. Bana dönüp uyumak yerine ona dönüp uyuyordun" diye söze başlayınca hemen araya giren Müge Anlı "Onları söyleme" dedi.

Telefondaki Selahattin'e "Sen bu kadının TikTok videosunun altına 'aşkım' yazmışsın" deyince Selahattin ise "Ne var bunda yazarım" demesi tepki çekti.

Anneden ilginç savunma

Anlı, canlı yayına bağlanan anneye "Sen kızının çocuğunun babasıyla mı kaçtın?" diye sorunca direkt bunu reddeden anne Şirin ise "Damadın yanında değilim ben. Kızım iftiracı. Benim de kadın haklarım var" dedi.

Söze açıklık getiren Nehir de "Annem bana kendisi söyledi, 'Bir aylık hamileyim ben' dedi" ifadesiyle şaşırttı.

"Senden görmediğimi annende gördüm, 1 aylık hamile"

Selahattin'e tepki gösteren Nehir, "'Senden görmediğim mutluluğu annende gördüm senin de canına değiyor hatta eşim hamile diyen' sen değil misin?" sözleriyle dikkati çekti.