BIST 8.949
DOLAR 32,39
EURO 35,15
ALTIN 2.243,66
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Burun estetiği öldürdü! Ameliyatı bakın kim yapmış!

Burun estetiği öldürdü! Ameliyatı bakın kim yapmış!

Kayseri'de burun estetiği ameliyatı olan 3 çocuk annesi Ahu Gültekin, iddiaya göre yetkin olmayan bir asistan tarafından gerçekleştirilen ameliyatın ardından öldü. Normalde 2 saatten az süren ameliyatın, 9 saat sürdüğü öğrenildi.

Abone ol

Kayseri'de yaşayan evli ve 3 çocuk annesi 42 yaşındaki Ahu Gültekin, 6 gün önce burun estetiği olmak için bir hastaneye yattı. Hazırlıkların ardından da ameliyata alındı. Ancak iddiaya göre ameliyata için yetkin olmadığı öne sürülen Azeri kökenli bir asistan doktor girdi.

Sabah'ın haberine göre  normalde 2 saatten bile az sürmesi gereken ameliyat 9 saat sürdü. Saatlerce bekleyince paniğe kapılan ailesine ise Ahu Gültekin'in bir süre yoğun bakım servisine alınacağı söylendi.

Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Ahu Gültekin tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.  Acı haberi alınca gözyaşlarına boğulan Ahu Gültekin'in yakınları, genç kadının yanlış ameliyat nedeniyle öldüğünü öne sürdü. Ahu Gültekin cenazesi Muhsin Yazıcıoğlu Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığında toprağa verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Selahattin Demirtaş devreye giriyor: İstanbul'da dengeleri değiştirecek hamle!
Selahattin Demirtaş devreye giriyor: İstanbul'da dengeleri değiştirecek hamle!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
A Milli Kadın Futbol Takımı’nın Avrupa Elemeleri programı belli oldu
A Milli Kadın Futbol Takımı’nın Avrupa Elemeleri programı belli oldu
Ankara-Elmadağ Bölgesel Treni yarın sefere başlayacak
Ankara-Elmadağ Bölgesel Treni yarın sefere başlayacak
Altın fiyatları! 20 Mart 2024 gram altın, çeyrek altın ne kadar?
Altın fiyatları! 20 Mart 2024 gram altın, çeyrek altın ne kadar?
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın ALBA Berlin'i konuk edecek
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın ALBA Berlin'i konuk edecek
Antalya açıklarında 14 düzensiz göçmen yakalandı
Antalya açıklarında 14 düzensiz göçmen yakalandı
İsrail'in oluşturduğu yüzlerce sahte sosyal medya hesabı ifşa oldu!
İsrail'in oluşturduğu yüzlerce sahte sosyal medya hesabı ifşa oldu!
İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı başvuruları başladı
İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı başvuruları başladı
Tüketici güven endeksi martta aylık bazda artış gösterdi
Tüketici güven endeksi martta aylık bazda artış gösterdi
Benzine ve motorine çifte zam geliyor! Peki yeni fiyatlar ne olacak?
Benzine ve motorine çifte zam geliyor! Peki yeni fiyatlar ne olacak?
MİT, terör örgütünün sözde sorumlusunun etkisiz hale getirildiği operasyonun görüntülerini paylaştı
MİT, terör örgütünün sözde sorumlusunun etkisiz hale getirildiği operasyonun görüntülerini paylaştı