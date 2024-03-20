Burun estetiği öldürdü! Ameliyatı bakın kim yapmış!

Kayseri'de burun estetiği ameliyatı olan 3 çocuk annesi Ahu Gültekin, iddiaya göre yetkin olmayan bir asistan tarafından gerçekleştirilen ameliyatın ardından öldü. Normalde 2 saatten az süren ameliyatın, 9 saat sürdüğü öğrenildi.

Abone ol

Kayseri'de yaşayan evli ve 3 çocuk annesi 42 yaşındaki Ahu Gültekin, 6 gün önce burun estetiği olmak için bir hastaneye yattı. Hazırlıkların ardından da ameliyata alındı. Ancak iddiaya göre ameliyata için yetkin olmadığı öne sürülen Azeri kökenli bir asistan doktor girdi.

Sabah'ın haberine göre normalde 2 saatten bile az sürmesi gereken ameliyat 9 saat sürdü. Saatlerce bekleyince paniğe kapılan ailesine ise Ahu Gültekin'in bir süre yoğun bakım servisine alınacağı söylendi.

Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Ahu Gültekin tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Acı haberi alınca gözyaşlarına boğulan Ahu Gültekin'in yakınları, genç kadının yanlış ameliyat nedeniyle öldüğünü öne sürdü. Ahu Gültekin cenazesi Muhsin Yazıcıoğlu Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığında toprağa verildi.