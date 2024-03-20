BIST 8.931
DOLAR 32,38
EURO 35,24
ALTIN 2.247,01
HABER /  GÜNCEL

Benzine ve motorine çifte zam geliyor! Peki yeni fiyatlar ne olacak?

Benzine ve motorine çifte zam geliyor! Peki yeni fiyatlar ne olacak?

Akaryakıta zam yağmuru dinmiyor! Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 34 kuruş, motorine ise 1 lira 11 kuruş zam geliyor. 20 Mart perşembe Ankara, İzmir, İstanbul güncel benzin, motorin, LPG fiyatları...

Abone ol

Türkiye genelinde akaryakıt fiyatlarına yapılacak olan zam, vatandaşların cebini daha da zorlayacak. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 34 kuruş, motorine ise 1 lira 11 kuruş zam yapılacak. Peki, bu zamlar sonrası yeni fiyatlar ne olacak?

Akaryakıt fiyatlarına ardı ardına gelen zamlar, vatandaşların bütçesini sarsmaya devam ediyor. Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, vergi artışları ve uluslararası akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş, bu gece yarısından itibaren benzine ve motorine yansıyacak.

Benzine yapılan 1 lira 34 kuruş ve motorine yapılan 1 lira 11 kuruşluk zam, akaryakıt istasyonlarındaki litre fiyatlarını yukarı çekecek. İstanbul, Ankara ve İzmir'de yeni fiyatlar vatandaşları nasıl etkileyecek?

Peki yeni fiyatlar ne olacak?

İstanbul:

Benzin: 43,44 TL
Motorin: 42,98 TL

Ankara:

Benzin: 44,20 TL
Motorin: 43,80 TL

İzmir:

Benzin: 44,18 TL
Motorin: 44,01 TL
Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösterebilir.

ÖNCEKİ HABERLER
MİT, terör örgütünün sözde sorumlusunun etkisiz hale getirildiği operasyonun görüntülerini paylaştı
MİT, terör örgütünün sözde sorumlusunun etkisiz hale getirildiği operasyonun görüntülerini paylaştı
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Turgut Altınok açıkladı: Cumhurbaşkanımız ile konuştum, emeklilerle ilgili iyileştirme yapılacak
Turgut Altınok açıkladı: Cumhurbaşkanımız ile konuştum, emeklilerle ilgili iyileştirme yapılacak
Özgür Özel ‘rüşvetçi’ demişti! AK Parti'den istifa eden isim Mansur Yavaş’ın kampanya otobüsünden çıktı
Özgür Özel ‘rüşvetçi’ demişti! AK Parti'den istifa eden isim Mansur Yavaş’ın kampanya otobüsünden çıktı
Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul ve Bursa da hissetti
Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul ve Bursa da hissetti
Murat Kurum: Kanal İstanbul bizim gündemimizde değil
Murat Kurum: Kanal İstanbul bizim gündemimizde değil
Kimyasal madde taşıyan tanker Japonya açıklarında alabora oldu!
Kimyasal madde taşıyan tanker Japonya açıklarında alabora oldu!
Ameliyat oldu, 30 yıl sonra bel fıtığından kurtuldu
Ameliyat oldu, 30 yıl sonra bel fıtığından kurtuldu
Tüketiciyi aldatan reklamlara 17 milyon lira ceza!
Tüketiciyi aldatan reklamlara 17 milyon lira ceza!
Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! AFAD şiddetini duyurdu
Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! AFAD şiddetini duyurdu
Hatay'da seçim öncesi ses kayıtları devreye girdi dengeler değişti Lütfü Savaş'ın ilgisi var mı?
Hatay'da seçim öncesi ses kayıtları devreye girdi dengeler değişti Lütfü Savaş'ın ilgisi var mı?
İzmir merkezli DHKP-C operasyonu: 18 gözaltı!
İzmir merkezli DHKP-C operasyonu: 18 gözaltı!