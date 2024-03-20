BIST 8.922
DOLAR 32,38
EURO 35,23
ALTIN 2.247,54
HABER /  GÜNCEL

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul ve Bursa da hissetti

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul ve Bursa da hissetti

AFAD'ın aktardığı verilere göre, Marmara Denizi açıklarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul, Bursa ve Tekirdağ'da da hissedildi.

Abone ol

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Marmara Denizi Gemlik Körfezi açıklarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 23.04'te meydana gelen depremin derinliği ise 9.11 km olarak ölçüldü.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak bildirdi.

Deprem başta İstanbul, Bursa, Tekirdağ olmak üzere birçok çevre ilden de hissedildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Murat Kurum: Kanal İstanbul bizim gündemimizde değil
Murat Kurum: Kanal İstanbul bizim gündemimizde değil
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Kimyasal madde taşıyan tanker Japonya açıklarında alabora oldu!
Kimyasal madde taşıyan tanker Japonya açıklarında alabora oldu!
Ameliyat oldu, 30 yıl sonra bel fıtığından kurtuldu
Ameliyat oldu, 30 yıl sonra bel fıtığından kurtuldu
Tüketiciyi aldatan reklamlara 17 milyon lira ceza!
Tüketiciyi aldatan reklamlara 17 milyon lira ceza!
Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! AFAD şiddetini duyurdu
Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! AFAD şiddetini duyurdu
Hatay'da seçim öncesi ses kayıtları devreye girdi dengeler değişti Lütfü Savaş'ın ilgisi var mı?
Hatay'da seçim öncesi ses kayıtları devreye girdi dengeler değişti Lütfü Savaş'ın ilgisi var mı?
İzmir merkezli DHKP-C operasyonu: 18 gözaltı!
İzmir merkezli DHKP-C operasyonu: 18 gözaltı!
Özgür Özel'den Gökhan Zan yorumu: Gözündeki ateşi farklı gördüm!
Özgür Özel'den Gökhan Zan yorumu: Gözündeki ateşi farklı gördüm!
CHP Etimesgut adayı Erdal Beşikçioğlu da mal varlığını açıkladı
CHP Etimesgut adayı Erdal Beşikçioğlu da mal varlığını açıkladı
İmam ve eşi, teravih dönüşü kazada hayatını kaybetti
İmam ve eşi, teravih dönüşü kazada hayatını kaybetti
Akaryakıtta “tek fiyat” dönemi! EPDK harekete geçti: Yasaklanıyor
Akaryakıtta “tek fiyat” dönemi! EPDK harekete geçti: Yasaklanıyor