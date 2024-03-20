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Fenomen çiftin şirketine kayyım olarak atanmıştı: Not bırakıp intihar etti!

Fenomen çiftin şirketine kayyım olarak atanmıştı: Not bırakıp intihar etti!

Türkiye'nin günlerdir konuştuğu Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin kara para aklama iddiasıyla tutuklanmasının ardından haklarında 5 ayrı suçtan soruşturma başlatılan fenomen Tayyar Öz ve Özlem Öz çiftinin şirketlerine kayyım olarak atanan Bünyamin Ergün, "çok fazla kötülük var, kimsenin kabahati yok" notu bırakarak, intihar ett.

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Paylaşımlarından ve lüks hayatlarından dolayı Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından haklarında 5 ayrı suçtan soruşturma başlatılan ve yurt dışı yasağı konulan Tayyar Öz ile eşi fenomen Özlem Öz'ün tüm mal varlıklarına el konulmuştu.

Show Tv'nin haberine göre şirketlere kayyım olarak atanan Bünyamin Ergün, arkasında not bırakarak hayatına son verdi.

Ergün, İstanbul Başakşehir'deki evinde “Çok fazla kötülük var, kimsenin kabahati yok. Ne yaptıysam kendime yaptım" notunu bırakarak binanın 9. katından kendini apartman boşluğuna bıraktı.

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