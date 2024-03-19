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Ernest Muçi: Beşiktaş'tan teklif geldiğinde iki kez düşünmedim

Ernest Muçi: Beşiktaş'tan teklif geldiğinde iki kez düşünmedim

Beşiktaş'ın devre arası transfer döneminde renklerine bağladığı Ernest Muçi, "Kariyerim açısından en iyisini yapmayı hedefliyorum. Beşiktaş'a gitmek kolay değil. Teklif geldiğinde iki kez düşünmedim" ifadelerini kullandı.

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Süper Lig'de 4. basamakta bulunan Beşiktaş'ın devre arası transfer döneminde Polonya ekibi Legia Varşova'dan 10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Ernest Muçi, milli ara döneminde Arnavutluk'un kampına katıldı.

Hücum oyuncusu, kampta siyah-beyazlı takımda geçirdiği günler hakkında açıklamalarda bulundu.

"Türkiye'de atmosfer çok iyi"

Muçi, sözlerine şu şekilde başladı:

Türkiye'de atmosfer çok iyi. Taraftarımız, kadromuz iyi. Kendimi iyi hissediyorum. Çabuk adapte oldum. Kayıplarımız olsa da galibiyetler alacağımızı umuyorum.

"Teklif geldiğinde iki kez düşünmedim"

Beşiktaş'tan teklif geldiği an yaşadıklarını anlatan Ernest Muçi, şu sözleri sarf etti:

Kariyerim açısından en iyisini yapmayı hedefliyorum. Beşiktaş'a gitmek kolay değil. Teklif geldiğinde iki kez düşünmedim.

"Kendimi çok iyi hissediyorum"

Kendini çok iyi hissettiğini söyleyen 23 yaşındaki isim, şunları dedi:

Kendimi çok iyi hissediyorum ve bu kararımın doğru olduğuna inanıyorum. İyi bir performans göstermek istiyorum. Şimdiye kadar her şey çok iyi.
"En güzeli Arnavutluk'tan bahsediyor olmaları"

Sivasspor'da forma giyen vatandaşı Rey Manaj hakkında da konuşan Muçi, şu ifadeleri kullandı:

Türkiye'de Ernest Muçi mi yoksa Rey Manaj mı daha çok konuşuluyor bilmiyorum ama en güzeli Arnavutluk'tan bahsediyor olmaları. Bu bizim için iyi bir şey.

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