Devlet Bahçeli, Recep Tayyip Erdoğan'ı neden bu kadar destekliyor?

MHP lideri Devlet Bahçeli katıldığı kurultayda Erdoğan'a seslenerek "Bırakamazsın" demişti. Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik bu kayıtsız şartsız desteği dikkat çekmişti. Hadi Özışık konuyu youtube kanalında değerlendirdi.Abone ol
Milliyetçi Hareket Partisi’nin 14. Olağan Büyük Kurultayı’nda bir konuşma yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenmişti.
Türk Milleti’ni yalnız bırakamazsın
Bahçeli, "Buradan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sesleniyorum. Ayrılamazsın Türk Milleti’ni yalnız bırakamazsın." demişti. Peki bu desteğin nedeni neydi?. Hepsini ve daha fazlasını Hadi Özışık canlı yayında değerlendirdi.