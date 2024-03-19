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İsrail, esir takasında serbest bıraktığı 11 Filistinliyi yeniden gözaltına aldı

İsrail, esir takasında serbest bıraktığı 11 Filistinliyi yeniden gözaltına aldı

İsrail güçleri, Hamas ile varılan son esir takası kapsamında serbest bırakılan Filistinlilerden 11'ini yeniden gözaltına aldı.

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Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinin ortak açıklamasında, İsrail ile Hamas arasında Kasım 2023'te varılan esir takası anlaşması kapsamında serbest bırakıldıktan sonra yeniden gözaltına alınan Filistinlilere ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail güçlerinin 3'ü çocuk 4'ü kadın olmak üzere 11 Filistinliyi yeniden gözaltına aldığı belirtildi.

İsrail güçlerinin 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 bin 670 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtiliyor.

Gazze'de İsrail ordusu ile Filistinli gruplar arasında 7 Ekim'den bu yana devam eden çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ile 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakılmıştı.

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