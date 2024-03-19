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MSB: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 şehit, 4 yaralı

MSB: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 şehit, 4 yaralı

 Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK mensuplarının sızma ve saldırı girişimi sonucu 1 askerin şehit olduğunu, 4 askerin de yaralandığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 6 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Bölgedeki operasyonlar sürüyor.

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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK’lı teröristlerin sızma ve saldırı girişimi sonucu 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Sağlanan temasta ilk belirlemelere göre 6 terörist etkisiz hale getirilmiştir.” denildi.

Bakanlık bölgedeki operasyonların sürdüğünü bildirdi.

MSB
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