One More International dev bir kadroya ulaştı 10 ülkeye makro ihracat

Sağlık bantlarını Türkiye'ye tanıtan ve 10 milyon tüketiciye ulaşan One More International, 850 bin distribütörü ile dev bir kadroya ulaştı. One More International CEO'su Fatih Bayraktar, kişiye özel kargoyla tüm dünyaya servis yapabildiklerini belirterek, yaklaşık 10 ülkeye makro ihracat gerçekleştirdiklerini söyledi.

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2014 yılında ticari hayatına başlayan One More International, önce Türkiye’nin dört bir yanına, sonrasında Avrupa’ya ve tüm dünyaya açıldı.

Sağlık bantlarını Türkiye'ye tanıtan One More International CEO'su Fatih Bayraktar, “100’den fazla ülkeye açılmış, kişiye özel kargosuyla tüm dünyaya servis yapabilen, yaklaşık 10 ülkeye makro ihracat gerçekleştirmiş, bununla beraber 10’dan fazla dünya ülkesinde ofisleri bulunan, Türkiye’de de 3 tane ofisi olan bir “Doğrudan Satış” şirketiyiz. Başarımızı işin mutfağından gelen yöneticilerimize ve dev kadromuza borçluyuz. Şu anda 850 bini aşkın distribütörümüz bulunmaktadır” dedi.

Kendi işinin sahibi olma imkanı sağlıyor

10 Binlerce kişiye iş imkanı ve istihdam sağlamaktan şirket, bağımsız girişimcilere kendi işinin sahibi olma imkanı sağlamaktadır ..

10 milyondan fazla kullanıcıya sahip

Tüm dünyada 10 milyondan fazla kullanıcıya sahip olan One More Medikal Sanayi ürünleri TTS teknolojisi ile çalışıyor. Ürünlerin içerisinde bulunan bileşenler, gözenekler vasıtası ile kılcal damarlara; kılcal damarlar vasıtası ile de kana karışıyor.

Bantların amiral gemisi One More Painless Night GLU ağrı bantları, içeriğindeki antik otlar, mineraller ve elementlerin oluşturduğu bileşimle kas ve dokularda enerji oluşturarak vücut direncini arttırıyor.

Kırmızı kore ginsengi, glukozamin, gümüş iyonları, saponinler, kalsiyum, magnezyum, potasyum ve germanyum bileşenlerinden oluşan Painless Night GLU enjeksiyon yönteminden sonra en etkili yöntem olan “Transdermal Dalga Teknolojisini” kullanarak içeriğindeki etken maddelerin vücudun ihtiyacı olduğu kadarının kılcal damarlar vasıtasıyla emilimini sağlayarak, merkezi sinir sistemimizin daha güçlü bir hale gelmesini sağlıyor.

Kozmetik alanlarda yeni atılımlar

Painless Nigth GLU ağrı bantları önceden temizliği sağlanmış tüysüz ve kuru cilt yüzeyine yapıştırılarak uygulanıyor. Etki süresi 48 saat olan ağrı bandı süre bitiminde yenisi ile değiştiriliyor.

Kozmetik alanında da yeni atılımlara imza atan One More Irternational, Omıcoff adı altında Classic, Latte ve Mocha'dan oluşan üç çeşit kahveyi de piyasaya sürdü.