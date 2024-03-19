Eylem Tok ve oğlunun iadesi! Bakan Yılmaz Tunç'tan son dakika açıklama
Adalet Bakanı Yılmaz Yılmaz Tunç, Eylem Tok ve oğlunun iadesine ilişkin flaş bir açıklama yaptı. Tunç "Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığından bize yazı geldi. Bu yazıda istenen bazı belgeler var. Bu belgeleri de tamamladık. Buradaki süreci takip ediyoruz." dedi.Abone ol
Adalet Bakanı Yılmaz Yılmaz Tunç, Eylem Tok ve oğlunun iadesine ilişkin flaş bir açıklama yaptı. Tunç "Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığından bize yazı geldi. Bu yazıda istenen bazı belgeler var. Bu belgeleri de tamamladık. Buradaki süreci takip ediyoruz." dedi.
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