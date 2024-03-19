BIST 8.743
DOLAR 32,34
EURO 35,12
ALTIN 2.237,04
HABER /  GÜNCEL

Eylem Tok ve oğlunun iadesi! Bakan Yılmaz Tunç'tan son dakika açıklama

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Eylem Tok ve oğlunun iadesi! Bakan Yılmaz Tunç'tan son dakika açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Yılmaz Tunç, Eylem Tok ve oğlunun iadesine ilişkin flaş bir açıklama yaptı. Tunç "Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığından bize yazı geldi. Bu yazıda istenen bazı belgeler var. Bu belgeleri de tamamladık. Buradaki süreci takip ediyoruz." dedi.

Abone ol

Adalet Bakanı Yılmaz Yılmaz Tunç, Eylem Tok ve oğlunun iadesine ilişkin flaş bir açıklama yaptı. Tunç "Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığından bize yazı geldi. Bu yazıda istenen bazı belgeler var. Bu belgeleri de tamamladık. Buradaki süreci takip ediyoruz." dedi.

İlgili Haberler
Oğluyla ABD'ye kaçan Eylem Tok'un yeni planı ifşa oldu! Hukuk bürosuna gidip...
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Son İstanbul anketinde bomba sonuçlar! Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Aradaki fark...
Foto Galeri Son İstanbul anketinde bomba sonuçlar! Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Aradaki fark... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Dursun Özbek: Keşke bugünlere gelmeseydik
Dursun Özbek: Keşke bugünlere gelmeseydik
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Cevdet Yılmaz "Hedefler tutacak" dedi, enflasyon için mayıs ayına işaret etti
Cevdet Yılmaz "Hedefler tutacak" dedi, enflasyon için mayıs ayına işaret etti
Malatya'da deprem oldu! AFAD'dan açıklama var
Malatya'da deprem oldu! AFAD'dan açıklama var
İstanbul'da metrobüs kuyruğundaki zorlu yolculuklar devam ediyor
İstanbul'da metrobüs kuyruğundaki zorlu yolculuklar devam ediyor
FETÖ üyeliğinden aranan Bekir Boydak saklandığı villada yakalandı
FETÖ üyeliğinden aranan Bekir Boydak saklandığı villada yakalandı
MHP'li Semih Yalçın'dan erken seçim çıkışı: Cumhurbaşkanının önü açılmalıdır
MHP'li Semih Yalçın'dan erken seçim çıkışı: Cumhurbaşkanının önü açılmalıdır
Mansur Yavaş yaptırdıkları son seçim anketinin sonucunu açıkladı
Mansur Yavaş yaptırdıkları son seçim anketinin sonucunu açıkladı
Hakan Fidan 7 Şubat MİT krizinde yaşananları anlattı
Hakan Fidan 7 Şubat MİT krizinde yaşananları anlattı
MEB 2. yazılı sınav tarihlerinde değişiklik yaptı! İşte yeni tarihler
MEB 2. yazılı sınav tarihlerinde değişiklik yaptı! İşte yeni tarihler
Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından Aziz Yıldırım'dan açıklama
Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından Aziz Yıldırım'dan açıklama
Vedat Işıkhan duyurdu! 47 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
Vedat Işıkhan duyurdu! 47 ilaç daha geri ödeme listesine alındı