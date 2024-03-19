BIST 8.739
DOLAR 32,34
EURO 35,11
ALTIN 2.236,02
HABER /  SPOR

Dursun Özbek: Keşke bugünlere gelmeseydik

Dursun Özbek: Keşke bugünlere gelmeseydik

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek son yaşanan olaylarla ilgili, "Keşke bugünlere gelmeseydik. Olaylar detaylı bir şekilde incelenmeli." dedi.

Abone ol

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Özbek'in açıklamalarından öne çıkanlar: 

"Ortak dost konusunu Ali Bey gündeme getirdi. 4-5 ay önce olmuş bir konu. Ortak tanıdığımız bir arkadaşımız, beni ziyaret etti. Ali Bey'in söylediğinden farklı olarak, kendisinin Türk futbolundaki gergin ortamın sonlanması için çağrıda bulundu. Ali Bey ile bu konuyu görüşebileceğimizi, kendi organize edeceği bir mekanda buluşabileceğimizi, gergin ortamın son bulması için bunu yapabileceğini söyledi. Ben ve Ali Bey, bu görüşmeyi kabul ettik. 

Ali Bey daha sonra bir açıklamaya istinaden görüşmeyi iptal etti. Türk sporundaki gerginliği görüşerek çözebilir miyim düşüncesindeydim. Rakibimizden bu görüşmenin iptali gündeme geldi.

Bugün bir milat olmalı

Türk futbolunda bu gerginliğin önemle incelenmesi gerekiyor. Geçmişten bugüne yaptıklarımızı göz önüne almamız lazım. Türk sporuna ne kadar yararı, ne kadar zararı olmuştur.

Keşke görüşebilseydik ve bugünlere gelmeseydik. Olaylar detaylı bir şekilde incelenmeli. Halının altına süpürdüğümüz olaylar bugünlere getirdi. Bugün bir milat olmalı.

Ligden çekilme konusu Fenerbahçe'nin kendi konusudur. Kendileri için en iyi kararı alacaklarından eminim. Rakiplerimizin içişleriyle ilgilenmemiz söz konusu değildir.

Süper Kupa tarihiyle ilgili karar TFF'nindir. Galatasaray gelişmeleri izlemektedir. 

Ali beyin istifası kendi kararıdır. Ben daha önce o görevi yaptım. Oraya en iyi temsil edecek bir arkadaşımızı seçeriz.

Bugüne nasıl geldik? 

Trabzonspor ve Fenerbahçe'ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Adil ve sağlıklı çözüm bulmanın tek yolu olayların başlangıcına dönüp bakmak lazım. Bu tip olayların gündemimizden kalkmasını diliyorum.  Bugüne nasıl geldik? Geçmişten bugüne söylemlerimize bakalım. Bu olaylar kendi kendine mi oluyor, yoksa bizim söylemlerimiz bu olayları tetikliyor mu? Türk sporunu yöneten yetkililerin olaya buradan başlaması lazım.

Torreira ve Muslera'nın sözleşmelerini uzatacağız. Muslera ile bizzat ben de görüştüm. Galatasaray'a hizmet etmeye devam edecekler.

Süper Kupa finali için TFF bir tarih açıkladı. Bütün hazırlıklar buna göre yapıldı. Bundan sonraki gelişmelerle ilgili TFF'den bize iletilen farklı bir çağrı yok. Bize 7 Nisan'da maçın Urfa'da oynanacağı iletildi. Farklı bir talep gelirse değerlendiririz."

ÖNCEKİ HABERLER
Cevdet Yılmaz "Hedefler tutacak" dedi, enflasyon için mayıs ayına işaret etti
Cevdet Yılmaz "Hedefler tutacak" dedi, enflasyon için mayıs ayına işaret etti
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Malatya'da deprem oldu! AFAD'dan açıklama var
Malatya'da deprem oldu! AFAD'dan açıklama var
İstanbul'da metrobüs kuyruğundaki zorlu yolculuklar devam ediyor
İstanbul'da metrobüs kuyruğundaki zorlu yolculuklar devam ediyor
FETÖ üyeliğinden aranan Bekir Boydak saklandığı villada yakalandı
FETÖ üyeliğinden aranan Bekir Boydak saklandığı villada yakalandı
MHP'li Semih Yalçın'dan erken seçim çıkışı: Cumhurbaşkanının önü açılmalıdır
MHP'li Semih Yalçın'dan erken seçim çıkışı: Cumhurbaşkanının önü açılmalıdır
Mansur Yavaş yaptırdıkları son seçim anketinin sonucunu açıkladı
Mansur Yavaş yaptırdıkları son seçim anketinin sonucunu açıkladı
Hakan Fidan 7 Şubat MİT krizinde yaşananları anlattı
Hakan Fidan 7 Şubat MİT krizinde yaşananları anlattı
MEB 2. yazılı sınav tarihlerinde değişiklik yaptı! İşte yeni tarihler
MEB 2. yazılı sınav tarihlerinde değişiklik yaptı! İşte yeni tarihler
Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından Aziz Yıldırım'dan açıklama
Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından Aziz Yıldırım'dan açıklama
Vedat Işıkhan duyurdu! 47 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
Vedat Işıkhan duyurdu! 47 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
İzmir'de MİT destekli PKK operasyonu!
İzmir'de MİT destekli PKK operasyonu!