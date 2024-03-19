BIST 8.743
DOLAR 32,34
EURO 35,12
ALTIN 2.237,04
HABER /  GÜNCEL

İstanbul'da metrobüs kuyruğundaki zorlu yolculuklar devam ediyor

İstanbul'da metrobüs kuyruğundaki zorlu yolculuklar devam ediyor

İstanbul'da akşam saatlerinde metrobüs durakları ile üst geçitlerde uzun kuyruklar oluştu. Durağa ulaşmakta güçlük çeken yolcular, araçlara binmekte zorlanırken, yoğunluk iftar vaktine kadar devam etti.

Abone ol

İstanbul Yenibosna’da metrobüs hattını kullanan vatandaşlar, üst geçit ve duraklarda aşırı yoğunlukla karşılaştı. Üst geçitlerde başlayan yoğunluk metrobüs durağına kadar uzadı.

Durağa ulaşmakta güçlük çeken yolcular, araçlara binmekte zorlandı. Tek sıra halinde ilerlemeye çalışan vatandaşlar, güçlükle yürürken o anlar ise havadan görüntülendi.

Görüntülerde yolcuların kalabalık nedeniyle ilerlemekte zorlandığı görülürken, E-5 yolunda ise zaman zaman trafiğin durma noktasına geldiği dikkat çekti.

ÖNCEKİ HABERLER
FETÖ üyeliğinden aranan Bekir Boydak saklandığı villada yakalandı
FETÖ üyeliğinden aranan Bekir Boydak saklandığı villada yakalandı
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
MHP'li Semih Yalçın'dan erken seçim çıkışı: Cumhurbaşkanının önü açılmalıdır
MHP'li Semih Yalçın'dan erken seçim çıkışı: Cumhurbaşkanının önü açılmalıdır
Mansur Yavaş yaptırdıkları son seçim anketinin sonucunu açıkladı
Mansur Yavaş yaptırdıkları son seçim anketinin sonucunu açıkladı
Hakan Fidan 7 Şubat MİT krizinde yaşananları anlattı
Hakan Fidan 7 Şubat MİT krizinde yaşananları anlattı
MEB 2. yazılı sınav tarihlerinde değişiklik yaptı! İşte yeni tarihler
MEB 2. yazılı sınav tarihlerinde değişiklik yaptı! İşte yeni tarihler
Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından Aziz Yıldırım'dan açıklama
Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından Aziz Yıldırım'dan açıklama
Vedat Işıkhan duyurdu! 47 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
Vedat Işıkhan duyurdu! 47 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
İzmir'de MİT destekli PKK operasyonu!
İzmir'de MİT destekli PKK operasyonu!
Bağcılar’da kadın muhtar adayına 4 gün içinde ikinci kez silahlı saldırı
Bağcılar’da kadın muhtar adayına 4 gün içinde ikinci kez silahlı saldırı
Yeniden Refah Partisi’nin başkan adayının şaşırtan seçim kamyonu
Yeniden Refah Partisi’nin başkan adayının şaşırtan seçim kamyonu
CHP'de para sayma görüntüleri! Avukat Taşkapan: Partiden biri 2 milyon TL komisyon istedi Canan hanım biliyor
CHP'de para sayma görüntüleri! Avukat Taşkapan: Partiden biri 2 milyon TL komisyon istedi Canan hanım biliyor