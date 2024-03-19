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Yeniden Refah Partisi’nin başkan adayının şaşırtan seçim kamyonu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Yeniden Refah Partisi’nin başkan adayının şaşırtan seçim kamyonu

Ordu’nun Altınordu ilçesinde bir belediye başkan adayı, 10 tekerli kamyonla seçim çalışmalarını yürütüyor.

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Altınordu ilçesinde 33 yıllık esnaf olan Orhan Gündoğdu, 2024 yerel seçimlerinde Yeniden Refah Partisi’nin Altınordu Belediye Başkan Adayı oldu.

Gündoğdu, maddi imkansızlıklar nedeniyle seçim otobüsü kiralayamayınca çareyi kendi iş yerine ait 10 tekerli kamyonu kaplatarak, seçim aracı yapmakta buldu.


Orhan Gündoğdu, “Biz devlet desteği olmayan, gönüllü insanların kendi katkılarıyla seçim harcamaları yaptığı bir süreçte yaşıyoruz. Dolayısı ile bu şekilde daha ekonomik ve kendimize özel bir şey yapalım istedik, kamyonu da seçim otobüsü yerine koyduk” dedi.

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