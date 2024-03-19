İrfan Can'a arkadan yumruk atan Egemen Korkmaz'dan açıklama

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından sahada sarı lacivertli oyunculara saldıran bordo mavili taraftarların arasında yer alan Abdullah Avcı'nın yardımcısı Egemen Korkmaz'dan ilk açıklama geldi. İrfan Can Eğribayat'a arkadan yumruk atan Korkmaz, "Orada Trabzonspor taraftarının yerde tekmelendiğini görünce dayanamadım" dedi.

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Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçında son düdüğün ardından, sarı lacivertli oyuncuların galibiyet sonrası saha ortasında yaptığı sevinç üzerine bordo mavili taraftarlar oyun alanına girerek futbolculara saldırdı.

Yaşanan arbedeye iki takımın oyuncuları ve teknik heyeti de dahil oldu. Güvenlik güçlerinin yetersiz kaldığı olaylarda sahaya giren isimlerden biri de Abdullah Avcı'nın yardımcısı Egemen Korkmaz oldu.

Yaşanan karmaşa sırasında Fenerbahçe kalecisi İrfan Can Eğribayat'a arkadan yumruklu saldırısı sosyal medyada gündem olan Egemen Korkmaz'a büyük tepki geldi.

"Ben de darbe aldım ama önemli değil"

Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Egemen Korkmaz, yaşanan olaylara dair açıklama yaptı. 61 Saat'in haberine göre; maç sonu İrfan Can Eğribayat ve Rade Krunic ile yaşadığı olaylar hakkında konuşan Korkmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Orada Trabzonspor taraftarının yerde tekmelendiğini görünce dayanamadım. Bir taraftara kaç kişi vuruyordu, bu insanlığa sığmaz. Ben de darbe aldım ama önemli değil."