Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bağımlılıkla mücadele çalışmalarına iş insanı Hasan Yıldız’dan tam destek

Bağımlılıkla mücadele konusunda öncü faaliyetler gerçekleştiren Gazi Üniversitesi Genç Yeşilay Topluluğu tarafından organize edilen bağımlılıkla mücadele söyleşisine katılan ATO Congresium Yönetim Kurulu Başkan Vekili, iş insanı ve yapımcı-yazar-yönetmen Hasan Yıldız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bağımlılıkla mücadele çalışmalarına tam destek verilmesi gerektiğini söyledi.

Abone ol

Gazi Üniversitesi 5. YESSEM-Yeşilay Sağlık Sempozyumunun açış konuşmasını Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız yaptı. Rektör Yıldız’ın ardından öğrencilerle sohbet eden Hasan Yıldız, önemli mesajlar verdi.

“Ben de ülkesinin değerlerine ve inançlarına bağımlı biriyim”

Üniversite gençliğinin abisi olarak tanınan, sayısız üniversite ile yaptığı programlarda sürekli gençlerle bir araya gelerek bilgi ve birikimini onlarla paylaşan Hasan Yıldız, bağımlılıkla mücadele konusunda gençlerin ısrarcı olmaları ve bu konuda adım atmaktan geri durmamaları gerektiğine vurgu yaptı. Türk gençlerine her zaman çok güvendiğini ve gençlerin ülkemizi en iyi yerlere getirecek potansiyele sahip olduğunu kaydeden Yıldız, “Bu dünyadaki kötü alışkanlıkları Türk gençleri yok edecek” dedi. Yıldız konuşmasına şu sözlerle devam etti: “Aslına bakarsanız ben de bir bağımlıyım. Ben ülkesinin değerlerine, inançlarına, gelenek ve göreneklerine bağımlı biriyim. Eğer bir bağımlılığınız olacaksa bu ülkemize, milletimize ve vatanımıza olmalı. Çünkü dünyada dikkat çeken, güçlü bir ülkeyiz ve biz bu ülkeye karşı sorumluyuz, borçluyuz. Aslında başarının bir anahtarı da bu bağımlılıktan geçiyor. Ülkesine bağımlı, vatanına bağlı olan her genç hep daha iyiye ulaşmak için durmadan çalışıyor”

“Cumhurbaşkanımıza her zaman destek olmak, bu ülkeye sahip çıkmak zorundayız”

Dünyada yaşanan savaşlar ve katliamların dikkatle izlenmesi ve bunlardan önemli dersler çıkarılması gerektiğinin altını çizen Yıldız, Bugün Gazze’de yaşanan insanlık dramına karşı yalnızca ülkemizin ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tepki gösterdiğini kaydetti. Ülkemizde ve dünyada lider Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, İçişleri Bakanımıza, polis ve askerlerimize her daim destek verilmesine gerektiğine vurgu yapan Yıldız’ın bu sözü üzerine ayağa kalkan öğrenciler hep bir ağızdan destek sözü vererek alkış sesleri ile salonu inlettiler.

“Neye bağımlı olmanız gerektiğine çok dikkat edin”

Dünyadaki mazlumlara destek çıkan tek ülkenin Türkiye olduğunu söyleyen ve İsrail’i sert sözlerle kınayan Hasan Yıldız, böylesine güçlü bir ülkede neye bağımlı olunması gerektiğine dikkat çekti. Cumhurbaşkanımızın her daim gençlerin arkasında olduğunu ve gençlerin geleceğini aydınlatacak her imkâna ulaşılması için canla başla çalıştığını anlatan Yıldız, “Bu ülkenin geleceği sizlere bağlı. Sizlerin yaptığı her iş, her çalışma, her proje bu ülkenin geleceğine yatırım. Gençliğini ve enerjinizi yanlış bağımlılıklarla, kötü alışkanlıklarla tüketmeyin. Bu ülkeye ve kendinize güvenin, inanın başarı o zaman çok yakın. Kendinizi sevin ve kendinize zarar vermeyin” ifadelerini kullandı.

“Türkiye Yüzyılının yükselişinde Cumhurbaşkanımıza destek olmalıyız”

Türk milletinin bağımlı topraklarda yaşamaması için bağımsızlık mücadelesine her zaman kararlı adımlarla yürüyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, bu bağımsız topraklarda her türlü zararlı alışkanlığa karşı verdiği mücadelenin de takdire şayan olduğunu kaydeden Hasan Yıldız, Türkiye Yüzyılının yükselişinde Cumhurbaşkanımıza destek olarak bu yükselişi hep birlikte sağlamamız gerektiğinin altını çizdi. Kendi hayatından da kesitler sunarak gençlerle keyifli bir söyleşi geçiren Hasan Yıldız, etkinlik sonunda gençlere katılım belgesi vererek kendi yazmış olduğu “Gelecek Henüz Avuçlarınızda” isimli kitabı armağan ederek imzaladı.