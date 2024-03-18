Trabzonsporlu eski yöneticiden olay sözler! "İrfan Can'ı kapı dışarı ettik"

Trabzonspor Kulübü'nün eski yöneticilerinden Özer Bayraktar, Fenerbahçe'nin yedek kalecisi İrfan Can Eğribayat ile ilgili ses getirecek açıklamalar yaptı.

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Trabzonspor Kulübü Eski Futbol Şube Sorumlusu Özer Bayraktar, olaylı Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

"Trabzon şehri üzerinde oyun oynanıyor"

KuzeyAnadolu.net’e açıklamalar yapan Bayraktar, maçta ciddi bir güvenlik açığı olduğu vurgusunda bulunurken, ‘Yapılan olayları maçın başından sonuna kadar tasvip etmiyorum. Kesinlikle provokasyon var. Daha önceki yıllarda taraftardan sorumlu yönetici olarak görev yaptığım için o kadar suyun satıldığını hiç görmedim. Şampiyonluk maçı hariç o kadar maytap ve havai fişeğin girdiğini hatırlamıyorum. İnanılmaz kontrollerle yapılırdı. Bunun çok ciddi bir şekilde araştırılması gerekiyor. Trabzon şehri üzerinde oyun oynanıyor.’ dedi.

Fenerbahçe’de tribünlerle diyalog haline giren yedek kaleci İrfan Can Eğribayat’ın 2 gün Trabzonspor ile antrenmanlara çıktığını ve daha sonra kulüple ilişiğini kestiklerini ifade eden Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

"Şampiyonluk döneminde görev almıştım. Bu sporcu ahlakından yoksun arkadaşımız maçın 1. dakikasından maç sonuna kadar hiç rahat durmadı. Görmek isterlerse stadyumun her tarafından kameralar vardır, o görüntüler var, neler yaptığını görebilirler."

"İRFAN CAN 2 GÜN ANTRENMANA ÇIKTI, KAPININ ÖNÜNE KOYDUK"

"Bu ahlaktan yoksun sporcu demeyeceğim, bu arkadaş transfer döneminde Trabzonspor’a geldiği zaman 2 gün bizde antrenmana çıktı. Daha sonra kendisi ile evraktaki ve sözleşmesindeki sorunlar nedeniyle İstanbul’da bir görüşme yaptık. Burada kendisine kapıyı göstererek sözleşmesindeki maddelerin tarafımıza uymadığını söyleyip kapı dışarı ettik. Hatta Trabzon’a çağırmayarak eşyalarını kargo ile İstanbul’a yolladık. Bu sözleşmeyi imzalamadıktan sonra 10 dakika sonra Erce gibi karakterli bir kardeşimizi takımımıza kattık. Ahlaklı ve sportmen bir kaleciydi."

"MERT HAKAN DENEN ARKADAŞ..."

"Mert Hakan denen arkadaş spor ayakkabılarıyla birlikte saha kenarında İsmail Kartal’ın yardımcısı olarak bulunuyordu. Nerede görüşmüş, neyi amaçlıyorlardı? İrfan Can ile birlikte ikisi ortamı gerdiler. Görüntüleri alsınlar, incelesinler. İstanbul’da da havalimanında Osayi Samuel’i alnından öpüyorlar. Osterwolde’nin yerde yatan çocuğun kafasına tekme attığını Türkiye gördü mü acaba? Sahaya taraftarın girmesini kabul etmiyorum. Sportmenliğe yakışmayan durum oldu, tasvip etmiyorum. Maçtan sonraki görüntülerin hiç savcılık talebi olmadan Türkiye’ye izlettirilmesini talep ediyorum."