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A Milli Takım'da sakatlık şoku! 2 isim kadrodan çıkarıldı

A Milli Takım'da sakatlık şoku! 2 isim kadrodan çıkarıldı

Cengiz Ünder ve Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlıkları nedeniyle A Milli Takım kadrosundan çıkarıldığı ve yerlerine Rıdvan Yılmaz ile Oğuz Aydın'ın kadroya dahil edildiği açıklandı.

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Macaristan ve Avusturya ile oynayacağı özel maçlar için bugün İstanbul’da toplanan A Millî Takımımızın aday kadrosunda değişiklik yapıldı. 

TFF'den yapılan açıklamaya göre; Fenerbahçe’de forma giyen millî futbolculardan Cengiz Ünder sağ kasık, Ferdi Kadıoğlu ise sağ baldır bölgesindeki sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. 

Bu iki oyuncunun yerlerine İskoçya’nın Rangers ekibinde görev yapan Rıdvan Yılmaz ile Corendon Alanyaspor’dan Oğuz Aydın, A Millî Takım’ın kadrosuna dâhil edildi.

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