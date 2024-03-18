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İngilizler, Ferdi Kadıoğlu'nun yeni talibini duyurdu

İngilizler, Ferdi Kadıoğlu'nun yeni talibini duyurdu

Fenerbahçe'de ortaya koyduğu istikrarlı futbolla Avrupa'dan birçok takımı peşine takan Ferdi Kadıoğlu'nun Premier Lig takımlarından Tottenham'ın radarında olduğu belirtildi.

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Süper Lig ve Konferans Ligi'nde şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe'de sezonun en başarılı oyuncuları arasında gösterilen Ferdi Kadıoğlu'na Premier Lig'den yeni bir talip çıktı.

TOTTENHAM YAKINDAN TAKİP EDİYOR

İngiliz basınından TeamTalk'ta yer alan habere göre, Premier Lig ekibi Tottenham Hotspur, Ferdi Kadıoğlu ile yakından ilgileniyor.

Haberde Tottenham Teknik Direktörü Ange Postecoglou'nun hem Udogie hem de Porro ile rekabet edecek bir futbolcu istediği Ferdi'yi de bu amaçla listesine eklediği belirtildi.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 41 maça çıkan Ferdi, söz konusu maçlarda 3 gol 4 asist yaptı. Piyasa değeri 20 milyon euro olan milli futbolcunun sarı lacivertli takım ile 30 Haziran 2026'da kontratı sona eriyor.

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