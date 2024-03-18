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Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraç etti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraç etti

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kurumsal yatırımcılara yönelik altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı yaptı.

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Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, doğrudan satış yöntemiyle 20 Mart 2024 valörlü, 18 Mart 2026 itfa tarihli, 6 ayda bir yüzde 1 kupon ödemeli 11 bin 367 kilogram altın karşılığı altın tahvili ihraç edildi.

Ayrıca doğrudan satış yöntemi ile aynı valör ve itfa tarihli, 6 ayda bir yüzde 1 kira ödemeli, 9 bin 726 kilogram altın karşılığı altına dayalı kira sertifikası ihracı yapıldı.

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