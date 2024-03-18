Erdoğan Ankara'da sert konuştu: 31 Mart'ta bunları emekli edin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Atatürk Cumhuriyet Kulesi açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Konuşmasında muhalefete yönelik eleştirilerde bulunan Erdoğan, "Önce belediye başkanları sonra genel başkanları gidecek. 31 Mart'ta bunları emekli edin. Ankara fetret devrinden kurtulacak" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Atatürk Cumhuriyet Kulesi açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Ankara fetret devrinden kurtulacak" diyen Erdoğan CHP'deki para sayma görüntülerine de değindi. Erdoğan, "Desteleri dolarları gördünüz değil mi? Hayırdır, ne iş bu? Bu durum başka dönemde başka parti mensuplarının başına gelse yer gök yıkılırdı."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Sevgili Ankaralılar, sevgili Keçiörenliler, değerli kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bugün 18 Mart zaferi biliyorsunuz. Buraya Çanakkale'deki törenden geldik. Çanakkale'deki şehitlerimiz başta olmak üzere tüm kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum.

Uzun yıllar boyunca ikamet ettiğim Keçiören'deki Atatürk Cumhuriyet Kulesi'nin hayırlı olmasını diliyorum. Şehrimize kazandırılmasında emeği geçen Turgut Altınok başta olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Çankaya tarafında yapıldığı tarihten itibaren şehrin simgesi haline gelen bir Ata Kule vardı, şimdi de şehrimize yeni bir sem bol kazandırıyoruz. Bu kulenin serencamı da ayrı bir hikayedir. Bu hikayenin en önemli tarafı, bu kule Keçiörenlilerin sahip çıkması ile ayakta kalıp hizmete girmiştir. İlçe halkı sahip çıkmasa bu eserin yerlerinde yeller esiyordu. Kulemiz başlı başına bir azim abidesidir.

Ankara'nın en yüksek yapısı olarak 197 metreden Ankara'mızı selamlayacak. Ziyaretçilerine unutulmaz hizmetler verecek. En üstte yer alan Selçuklu yıldızı buraya vurulmuş Ankara mührüdür. Nikahlarını 152 metre yükseklikte kıyacak çiftlerimizin yeni hayatlarına bulutların üzerinde gireceği anlaşılıyor.

Ankara'mızı kurtarmaya var mısınız?

İnşallah bu kule Ankara'ya hizmet ettiği müddetçe Altınok'a edilen hayır duaları da sürüp gidecektir. Turgut Altınok Başkentin en sorunlu ilçelerinden biri en gözde yerleşim yeri haline getirmiştir. Bu üretkenliğini 31 Mart'tan sonra Ankara'nın tamamı için kullanacaktır.

Şu CHP zihniyetinin fetret devrinden Ankara'mızı kurtarmaya var mısınız? Bunların Ankara'ya verecekleri hiçbir hizmet yoktur bundan sonra da olmayacaktır. Ankara'yı Türkiye Yüzyılı'na hazırlayacak yeni dönemin kapılarını Turgut kardeşimizin açacağına inanıyorum. Cumhurbaşkanı olarak ben yanındayım. Vereceğimiz desteklerle sadece Keçiören değil Ankara yeniden ayağa kalkacak.

Türkiye 21 yıldaki atılımlarını eser ve hizmet siyaseti ile gerçekleştirdi. Son dönemde vizyonsuzluğu, projesizliği, hizmetsizliği yücelten anlayış öne çıkarılıyor.

"Ne yapılıyorsa biz yapıyoruz. Metro falan yok, derdi de yok"

Verdiği sözleri tutmayan siyasetçi profili arzı endam ediyor. Şu yollarda en ufak adım atıldı mı? Melih bey döneminde atılmış adımlar var ama bu beyfendi geldiğinden beri yapılmış bir şey yok. Ne yapılıyorsa biz yapıyoruz. Metro falan yok, derdi de yok. Bundan sonra da hiçbir şey yapmayacağını söyleyen siyasetçiler türedi. Önümüzdeki dönem için iş yapmaya niyetlenmediklerini beyan ettiklerine göre bunlardan beklenti söz konusu olamaz.

31 Mart'ta bunları emekli edin

Seçimleri kimin kazanıp kaybettiğinden ziyade bu anlayışın ülkemize musallat olmasından dolayı üzüntülüyüz. Biz eser ve hizmet siyaseti diyerek gecemizi güdümüze katarken meydanı kötü siyasetle gençlere örnek olanlara bırakamayız. Bunları 31 Mart'ta siyasetten tavsiye etmeliyiz. Şehirlerimize tahsis ettiğimiz bütçelerin bunların nereye gittiği meçhul. Desteleri dolarları gördünüz değil mi? Bu durum başka dönemde başka parti mensuplarının başına gelse yer gök yıkılırdı. Bir dönem ben hesap uzmanıyım diyorlardı. Hesap uzmanı şimdi Ankara'da bir dairede, emekliye ayrıldı. Bunlar da gidecek. 31 Mart'ta bunları emekli edin.

Bunların derdi ne Atatürk ne dürüstlük. Tek dertleri sahte düzeni korumaktır.

DEM'e destek için atmadıkları takla kalmadı

DEM'e destek için atmadıkları takla kalmadı. 14-28 Mayıs'ta kazandık geliyoruz dediler. Ankara ve İstanbul başkanıydı bunlar. Altılı masada kazanıyoruz, geliyoruz diyorlardı. Hiçbiri Melis'te yok. İşte bunların siyaset bilinci de bu kadar.

Kazanmak değil, sadece bize kaybettirmek için paçamıza yapışanlar çıktı. Biz kaybedince kazanacak olan kim tabii ki tek parti faşisti CHP ve DEM. Allah bunlara akıl fikir versin diyor işimize bakıyoruz.

Yeniden Ankara diyor yola böyle koyuluyoruz. 31 Mart seçimlerini bu uzun yolculuğun yeni bir başlangıcı olarak görüyoruz.